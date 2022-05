Originalgetreue Darsteller aus 3.000 Jahren Geschichte, traditionelle Handwerkstechniken, Waffenvorführungen und mitreißende Musik – dieser Mix macht die Historienspiele an Christi Himmelfahrt (26. Mai) und dem darauf folgenden Wochenende (28. + 29. Mai) zu einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt.

Bereits vor den Toren der Festung können die Besucherinnen und Besucher durch die Heerlager spazieren und sich einen ersten Eindruck von den unterschiedlichen Epochen und Akteuren verschaffen, bevor sie dann in der Festung in einem Parcours durch die Geschichte reisen.

Los geht die Reise im Keltendorf, wo man „aus erster Hand“ erfahren kann, wie diese Volksstämme lebten und welche magische Rituale sie pflegten.

Die Römer demonstrieren zu Fuß und zu Pferd nicht nur den Drill und die Disziplin, die Rom zu einer Weltmacht werden ließen, sondern wissen auch viel Interessantes über ihre Kampfausrüstung und das Training zu berichten. Die „Zivilisten“ erläutern, wie Wein zur Zeit der großen Cäsaren angebaut wurde oder wie im Scriptorium – der Schreibstube – gearbeitet wurde.

Die Ära der Ritter wird im Retirierten Graben mit Handwerkerständen sowie einem Lager mit Vorführungen auf dem Oberen Schlosshof repräsentiert. Dazwischen sorgen Spielleute und Gaukler für Kurzweil. Doch was wären die Historienspiele ohne die Preußen, die die heutige Anlage einst errichteten? Mehrmals am Tag patrouillieren sie in ihren historischen Uniformen über die Festung, geben im Feldlazarett Auskunft über die ärztliche Versorgung derdamaligen Zeit oder bieten im Preußischen Eckladen 1910 „Bewährtes und Begehrtes“.

Auf die Kinder warten zahlreiche Mitmachaktionen. So können sie u. a. unter Aufsicht Eisen schmieden, Armbänder aus Leder herstellen, in die Gauklerschule gehen oder bei der Märchenerzählerin Geschichten von Rittern und Fabelwesen lauschen.

An den Veranstaltungstagen gelten Sondereintrittspreise. Am schönsten ist der Weg zur Festung mit der Seilbahn Koblenz. Für die Fahrt und den Besuch der Historienspiele gibt es Kombi-Tickets!

Weitere Infos unter www.tor-zum-welterbe.de