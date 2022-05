Ein regelmäßiger Austausch dient dem besseren gegenseitigen Verständnis und der vertieften Absprache. Und so treffen sich regelmäßig zweimal im Jahr die Büroleiter aus dem Kreis Neuwied reihum in den sieben Verbandsgemeinden, der Stadt und in der Kreisverwaltung, um Aktuelles aufzugreifen. Der Beginn der Corona-Pandemie setzte diesem Zyklus ein vorübergehendes Ende. Die Gespräche liefen per Videokonferenz. Nun kamen erstmals seit zwei Jahren wieder alle Büroleiter zum persönlichen Austausch zusammen – und zwar in der Stadtverwaltung Neuwied. Dort begrüßten sie Oberbürgermeister Jan Einig und erstmals auch Amtsleiter Sebastian Wolff. Er nutzte die Gelegenheit, sich seinen Kollegen vorzustellen. Im Raiffeisenzimmer standen dann zahlreiche Themen auf der Agenda. Schwerpunkte waren die aktuelle Flüchtlingssituation, die Umsetzung des Online-Zuganggesetzes in den Verwaltungen, die Digitalisierung der Ratsarbeit und E-Bike-Leasingmodelle für Veraltungsmitarbeiterinnen und- mitarbeiter. Nach dem Ende der Beratungen verabschiedete die Runde noch die beiden ehemaligen Kollegen Edmund Salz (VG Asbach) und Rudolf Schmitz (VG Bad Hönningen).