Koblenzer Weihnachtstannen sollen im Wald Wurzeln schlagen

Koblenz. Zurück zur Natur: Rund 40 Weihnachtsbäume wurden jüngst von Mitgliedern der Jungen Union (JU) „ausgewildert“. Festlich geschmückt waren die kleinen Tannen im Rahmen der Weihnachtsbaumaktion der CDU Koblenz und des CDU-Nachwuchses in der Adventszeit an soziale und karikative Einrichtungen verteilt worden, um jenen Menschen, denen es nicht so gut geht, ein wenig Wärme und Licht in der dunklen Jahreszeit zu schenken.

Wo auch immer die Gruppe mit den Christbäumchen auftauchte, war die Freude groß: bei der Tafel, bei der Caritas oder in verschiedenen Seniorenheimen fanden die funkelnden Leihgaben jeweils einen prominenten Platz.

Ermöglicht wurde die Aktion durch Baumpatenschaften zahlreicher Mitglieder der JU und der CDU. Das i-Tüpfelchen: Die freundliche Geste ist auch noch nachhaltig. So hat die JU in den vergangenen Tagen viele der Tannen wieder eingesammelt, abgeputzt und im Waldboden eingegraben. „Wir hoffen, dass unsere Bäumchen Wurzeln schlagen und unseren Wald bereichern“, sagt Philip Rünz, Vorsitzender der Jungen Union und Stadtratskandidat. „So ist unsere Weihnachtsbaumaktion gleich doppelt gut: Wir haben Menschen eine Freude gemacht und der Natur etwas zurückgegeben.“

Bildunterzeile: Im Dezember machten sich Mitglieder der Jungen Union als Weihnachtswichtel auf die Socken und brachten rund 40 festlich geschmückte Christbäume in karikative und soziale Einrichtungen in Koblenz, wie der Tafel (von links: Philip Rünz, Melina Marx, Peter Bäsch). Nach dem weihnachtlichen Arbeitseinsatz wurden die Tännchen jetzt in die Natur gesetzt. Fotos: Michaela Cetto