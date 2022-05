Seit Mitte April ist es wieder soweit. Die beliebten Blumentaschen, Blumengefäße in Form von Einkaufstaschen, werden erneut frisch und bunt bepflanzt bis Ende September in der Innenstadt aufgestellt. Die vom Koblenz-Stadtmarketing zur BUGA 2011 initiierte Begrünung der Innenstadt erfreut sich seitdem großer Beliebtheit und wird bis heute jährlich weitergeführt.

Auch in diesem Jahr arbeitet das Koblenz-Stadtmarketing wieder mit dem Mittelrhein-Museum zusammen, denn auf den circa 30 Blumentaschen sind Blumenmotive aus dessen Sammlung zu finden. Bei den ausgewählten Gemälden handelt es sich um einen Querschnitt durch die Jahrhunderte. Von Barock bis in die Neuzeit ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Somit ist auch das Projekt “Kunst unterwegs” wieder in der Innenstadt sichtbar. „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir den Koblenzern und den Besuchern in Koblenz noch mehr Werke aus der städtischen Kunstsammlung präsentieren können. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn die Blumentaschen neugierig darauf machen, was wir neben den Blumenmotiven in unseren Ausstellungen im Mittelrhein-Museum noch so alles zeigen.“, so Nora Löhr, Leitung Museumspädagogik im Mittelrhein-Museum.

Zur Realisierung des Projekts „Blumentaschen für die Innenstadt“ sind viele Einzelpartnerschaften notwendig, ein besonders großer Dank geht aber an die Sparkasse Koblenz als Hauptsponsor, ohne die diese Aktion nicht umsetzbar gewesen wäre: „Auch in diesem Jahr unterstützen wir dieses Projekt sehr gerne. Natur und vor allem Naturschutz liegt uns am Herzen. Seit 2021 fördern wir den Naturschutz im Koblenzer Stadtwald und in unserer Region. Umso mehr freuen wir uns, dass wir auch in der Innenstadt zum einen den Menschen einen Blickfang und zum anderen den heimischen Insekten- und Pflanzenarten mit den Blumentaschen einen Lebensraum bieten können“, freut sich Matthias Nester, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz.

Die für die Begrünung der Blumentaschen eingesetzten Pflanzenarten wurden unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, dass sie heimischen Insektenarten von Nutzen sind. Liebevoll, gärtnerisch gestaltetet und gepflegt durch den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen verschönern sie Besuchern wieder den Weg durch die Innenstadt.

Auch Dr. Margit Theis-Scholz, Kulturdezernentin der Stadt Koblenz, freut sich über das Projekt: „Es ermöglicht eine Verbindung der Begegnung von öffentlicher Kunstpräsentation und gleichzeitig ein Beitrag zur Stadtbegrünung und ist Ergebnis von wirklich gelungener Teamarbeit!“

Von der Altstadt bis in die Schloßstraße gestalten die Blumentaschen den Bummel durch die Fußgängerzonen abwechslungsreicher, bunter und schöner.

„Wir sind froh, dass wir durch die beliebten Blumentaschen mit mehr Kunst und gleichzeitig auch Begrünung die Aufenthaltsqualität in den Shopping-Quartieren der Innenstadt steigern können, wofür ich mich herzlich bei den Sponsoren bedanke.“, so Miriam Schuff, Citymanagerin der Stadt Koblenz.