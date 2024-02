Zweiter Wortwechsel zu Sauberkeit & Sicherheit am 5. März

Wie sicher fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger in Neuwied? Das fragte das Ordnungsamt und 1785 haben geantwortet. Mit der Umfrage wollte die Stadtverwaltung sich ein Bild der persönlichen Empfindungen der Neuwiederinnen und Neuwieder machen und zugleich Informationen sammeln über Punkte, die mit Verschmutzung oder Unwohlsein in Verbindung gebracht werden. Die Ergebnisse wurden nun ausgewertet und die Stadt lädt alle Interessierten ein zum zweiten Termin der Dialog-Reihe „Wortwechsel“ am Dienstag, 5. März, ab 16 Uhr im Bürgerhaus in Block.

Das ISM-Institut, welches die Umfrage durchgeführt hatte, wird die Umfrageergebnisse detailliert vorstellen. Erste Arbeitsaufträge für die Verwaltung werden daraus abgeleitet. Anschließend haben die Anwesenden Gelegenheit, sich mit den Verantwortlichen zur Thematik auszutauschen, weitere Vorschläge zu machen und gemeinsam die nächsten Schritte zu planen. So werden beispielsweise Hinweise gesammelt, welche Plätze bei einer Ortsbegehung berücksichtigt werden sollten.