Seit dem 01.01.2024 gelten bundesweit neue Regeln für die Fahrt mit dem Deutschlandticket (kurz: D-Ticket): Ab sofort ist das D-Ticket nur noch per App auf dem Smartphone oder als Chipkarte verfügbar. Übergangslösungen wie pdf-Dateien per E-Mail oder Papierausdrucke, wie sie auch die koveb angeboten hat, gehören der Vergangenheit an. Sie werden ab März nicht mehr ausgestellt und bei Kontrollen nicht mehr anerkannt.

Diese Regelungen für das Deutschlandticket sind bundespolitisch vorgegeben und müssen von allen Verkehrsbetrieben umgesetzt werden. Somit gilt auch für Kundinnen und Kunden der koveb, die ihr D-Ticket bisher per E-Mail erhalten haben: Eine Umstellung auf die App ist noch im Februar notwendig. Für Inhaber von Chipkarten hingegen ändert sich nichts.

Die koveb D-Ticket App gibt es seit Januar kostenlos im Google Play Store (ab Android 8.0) und Apple App Store (ab iOS 14.1).

So funktioniert die Aktivierung der koveb D-Ticket App

Wer ein Deutschlandticket-Abo bei der koveb hat, benötigt die dazugehörige koveb D-Ticket App (in den Stores nach „koveb“ suchen). Das Einrichten der App ist nur einmal nötig, anschließend sind die Prozesse automatisiert. Der Ticket-Code wird in der App angezeigt und aktualisiert sich Monat für Monat von selbst, solange das Abo läuft.

Wichtig zu wissen: Für die Nutzung der App benötigt jede Person eine eigene E-Mail-Adresse – unabhängig davon, ob man selbst das Ticket nutzt oder eine andere Person (z.B. die Kinder). Daher ist die Aktivierung der App je nach Benutzergruppe ein wenig unterschiedlich:

Ich bin Neukunde:

-koveb D-Ticket App laden

-D-Ticket unter www.koveb.de/deutschlandticket buchen und mit den dort hinterlegten Zugangsdaten (E-Mail + Passwort) die App aktivieren

Ich nutze das Abo für mich selbst:

-koveb D-Ticket App laden

-Mit den persönlichen Zugangsdaten für das koveb-Onlineportal (E-Mail + Passwort) die App aktivieren

Ich nutze das Abo für Familienmitglieder bzw. habe mehrere Abos:

-Hier ist ein zusätzlicher Schritt nötig, denn jede Person (Kontoinhaber und Abo-Nutzer) benötigt eine eigene E-Mail-Adresse. Diese muss der Kontoinhaber zunächst festlegen und verifizieren

-Das funktioniert mit den Zugangsdaten (Benutzername + vorläufiges Passwort), die der Kontoinhaber per E-Mail erhalten hat

-Anschließend können die Abos in der koveb D-Ticket App wie oben beschrieben aktiviert werden

Ich habe mein Abo im Kundencenter der koveb anlegen lassen:

-Der Kontoinhaber erhält einen Link per E-Mail und muss einmalig seine E-Mail-Adresse verifizieren

-Anschließend koveb D-Ticket App laden und mit den persönlichen Zugangsdaten (E-Mail + Passwort) die App aktivieren

Was bringt die D-Ticket App?

-Das D-Ticket wird mit der App einfacher, sicherer und besser lesbar:

-Das Handy ist zugleich der Fahrausweis

-Es ist kein Zwischenschritt via E-Mail oder Druck mehr notwendig

-Der monatliche Ticket-Code aktualisiert sich automatisch

-Das Ticket ist auch offline abrufbar

-Die App-Codes sind fälschungssicher und überall lesbar

Gibt es eine Alternative zur App?

Wer eine Alternative zum Handy-Ticket sucht, kann bei der koveb eine Chipkarte buchen – das D-Ticket fürs Portemonnaie sozusagen. Chipkarten können im Businfozentrum der koveb im Löhr-Center bestellt werden und kosten einmalig 10,- Euro. Sie haben einen Monat Vorlaufzeit bei der Bestellung, da sie personalisiert produziert werden.