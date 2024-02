Nächste Info- und Beratungsveranstaltung am 27. Februar

Die Berufswahl ist heutzutage gar nicht so einfach – das wissen Big House, Agentur für Arbeit und Jobcenter nur zu gut. Aus diesem Grund haben sie das „Frühjahr der Berufe“ ins Leben gerufen – eine niederschwellige Veranstaltungsreihe für junge Menschen, die über verschiedene Ausbildungsberufe und regionale Arbeitgeber informiert. Den Auftakt machten die Stadtwerke Neuwied (SWN), als nächstes stehen jetzt handwerkliche Berufe im Mittelpunkt: Am Dienstag, 27. Februar, stellt sich unter anderem das Dach-, Wand- und Metallbau-Unternehmen „Werhand GmbH & Co. KG“ vor und informiert über seine vielfältigen Ausbildungsberufe. Beschlossen wird das „Frühjahr der Berufe“ am 19. März – dann geht es um Ausbildungsberufe in der Pflegebranche.

Neben ortsansässigen Ausbildungsbetrieben stehen den interessierten jungen Menschen während der Veranstaltungen auch Philipp Krokowski (Agentur für Arbeit) und Helena Kähm (Jobcenter) bei allen Fragen rund um Berufswahl, Bewerbung & Co. beratend zur Seite. Los geht es im Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, jeweils um 16 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage vom Big House (www.bighouse-neuwied.de) oder per E-Mail unter jugendzentrum@neuwied.de.

Das Thema Berufe bleibt im Big House auch im weiteren Laufe des Jahres präsent. Zum Girls’Day und Boys’Day am 25. April ist eine Veranstaltung zur Berufserkundung geplant: Am Vormittag erhalten Interessierte Einblicke in technische Berufe, nach 15 Uhr stehen dann Berufe in Uniform im Blickpunkt. Genauere Informationen zur Veranstaltung werden rechtzeitig bekannt gegeben.