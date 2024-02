Auch in diesem Jahr bietet der städtische Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen einen besonderen Spaziergang über den Hauptfriedhof an, der sich zurzeit im ersten zarten Grün des Frühlings präsentiert. Manfred Böckling M. A., Germanist und Kunsthistoriker, begibt sich unter dem Titel „Ein Park für die Toten und die Lebenden“ auf eine Zeitreise über den historischen Teil des Hauptfriedhofes. Er stellt besondere Grabsteine und bedeutende Koblenzer Persönlichkeiten vor und erzählt dabei spannende Geschichten und so manche Anekdoten aus dem Leben der Verstorbenen.

Die nächsten Führungen finden am Freitagnachmittag, 12.04.2024 und Mittwochnachmittag 15.05.2024 statt und dauern etwa 2 Stunden.

Weitergehende Informationen sind auf der Homepage des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen unter www.koblenzer-stadtgruen-friedhoefe.de zu finden.

Anmeldungen werden gerne persönlich unter Telefon 0261 129-4223 oder per Mail an friedhoefe@stadt.koblenz.de angenommen.

Foto (Stadt Koblenz/Bärbel Hiddemann-Pahnke)