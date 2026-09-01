Zwei Rundgänge erzählen von Verbrechen und Neuwieder Persönlichkeiten

Was hat eine Druckerei mit einem Freudenhaus zu tun? Wer wurde auf einer öffentlichen Toilette ermordet? Und welche Geschichten erzählen die Porträts im historischen Friedhofsgärtnerhäuschen? Am Sonntag, 13. September, lädt die Tourist-Information Neuwied zu zwei außergewöhnlichen Führungen ein. Während ein Spaziergang zu Schauplätzen früherer Verbrechen und Unglücke führt, rückt die zweite Führung am Tag des offenen Denkmals den Alten Friedhof und seine Geschichte in den Mittelpunkt.

Um 14 Uhr startet am Eingang des Neuwieder Bahnhofs die Führung „Auf alten Spuren mit Schauplätzen des Verbrechens“. Rund eine Stunde und 45 Minuten lang tauchen die Teilnehmenden in spektakuläre Ereignisse aus Neuwieds Vergangenheit ein. An verschiedenen Orten erfahren sie von Unglücken und Kriminalfällen, die einst die Deichstadt beschäftigten. Die Geschichten reichen vom Zugunglück über Geldfälschung bis hin zu Mord und Totschlag.

Ebenfalls um 14 Uhr beginnt am Friedhofseingang in der Julius-Remy-Straße die Führung durch das historische Friedhofsgärtnerhäuschen. Anlass ist der Tag des offenen Denkmals. Der Alte Friedhof wurde 1783 als erster städtischer und konfessionsübergreifender Friedhof eröffnet. Bis heute erinnern dort zahlreiche historisch wertvolle Grabmäler an bekannte Neuwieder Familien wie Siegert, Remy, Gaddum, Reinhardt, Bianchi, Buchholtz und Ingenohl. Während der rund anderthalbstündigen Führung lernen Interessierte einige dieser Persönlichkeiten näher kennen. Porträts im Friedhofsgärtnerhäuschen und in der Aussegnungshalle geben den Menschen hinter den Namen dabei ein Gesicht.

Die Führung am Tag des offenen Denkmals ist kostenfrei. Für die Führung zu den Schauplätzen des Verbrechens zahlen Erwachsene 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren 4 Euro. Die Teilnehmerzahl ist bei beiden Angeboten auf jeweils 25 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist bis spätestens zwei Tage vorher telefonisch unter 02631/802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de erforderlich.