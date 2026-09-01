Jedes Jahr das gleiche Ritual: In der Steuererklärung trägst du als Vermieter deine Mieteinnahmen und Ausgaben ein und setzt die Abschreibung fürs Gebäude mit dem immer gleichen Prozentsatz an. Kaum jemand stellt dabei die Frage, ob die pauschale Nutzungsdauer von 50 Jahren überhaupt zum tatsächlichen Zustand des eigenen Hauses passt. Dabei ist die Abschreibungsdauer keine feste Größe: Wenn du die wirkliche Restnutzungsdauer deiner Immobilie fachlich sauber nachweisen kannst, darfst du unter Umständen Jahr für Jahr deutlich mehr absetzen.

Warum die gesetzliche Abschreibung oft nicht zur Realität passt

Für vermietete Gebäude gilt in Deutschland in der Regel eine lineare Abschreibung von zwei Prozent pro Jahr – verteilt über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren. Die Abschreibung mindert die Steuerlast, weil sie als Werbungskosten die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung reduziert. Der Pauschalsatz ist bewusst einfach gehalten: Er soll die Steuererklärung unkompliziert machen und ist für die Masse der Fälle gedacht. Was er nicht leistet: Er bildet den individuellen Zustand eines konkreten Gebäudes nicht ab.

Immobilien unterscheiden sich jedoch erheblich. Baujahr, Bauweise und Substanz spielen ebenso eine Rolle wie durchgeführte Modernisierungen oder ausgebliebene Instandhaltung. Auch Baumängel oder eine ungünstige Entwicklung des Standorts können die realistische Restnutzungsdauer verkürzen. Keiner dieser Faktoren fließt in den Standardsatz ein.

Die Folge: Vermieter, deren Haus faktisch schneller an Wert verliert, als es die 50-Jahre-Annahme unterstellt, schreiben Jahr für Jahr zu wenig ab. Ihre Mieteinnahmen werden höher besteuert, als es der wirtschaftlichen Situation entspräche. Über eine Laufzeit von zehn, zwanzig oder mehr Jahren summiert sich das zu einem spürbaren Betrag.

Was ein Gutachten zur Restnutzungsdauer ändert

Das Steuerrecht schreibt die 50-Jahre-Pauschale nicht zwingend vor. Nach geltendem Einkommensteuerrecht darf die Abschreibung an der tatsächlichen Nutzungsdauer des Gebäudes ausgerichtet werden. Ist diese kürzer als 50 Jahre, steigt der jährliche Abschreibungssatz entsprechend: Ergibt die Begutachtung beispielsweise eine Restnutzungsdauer von 30 statt 50 Jahren, liegt der Satz rechnerisch bereits bei gut drei Prozent. Die Steuerlast sinkt – und zwar Jahr für Jahr über die gesamte verbleibende Nutzungszeit.

Nachgewiesen werden muss die kürzere Nutzungsdauer allerdings mit einem fachlich fundierten, objektbezogenen Gutachten – grobe Schätzungen akzeptiert das Finanzamt in der Regel nicht. Spezialisierte Anbieter wie Nutzungsdauer24 erstellen genau solche Restnutzungsdauer-Gutachten für Immobilien, die Eigentümer beim Finanzamt einreichen können.

Entscheidend ist, dass sich das Gutachten ausschließlich auf das jeweilige Objekt bezieht und die verkürzte Nutzungsdauer aus dem konkreten Gebäudezustand ableitet. Pauschale Aussagen zum Alter eines Hauses oder der Verweis auf Vergleichsobjekte genügen nicht. Je nach Gebäudewert und individuellem Steuersatz kann sich die Ersparnis über die Jahre auf einen vier- bis fünfstelligen Betrag summieren. Der Effekt geht dabei über die reine Steuerzahlung hinaus: Die Ersparnis erhöht die Liquidität und damit die effektive Rendite der Immobilie – Geld, das für Instandhaltung, Rücklagen oder weitere Investitionen zur Verfügung steht.

Für wen sich der Nachweis besonders lohnt

Nicht für jeden Eigentümer ist ein solches Gutachten sinnvoll. Entscheidend ist zunächst die Art der Nutzung: Steuerlich relevant ist die Abschreibung nur bei vermieteten oder sonst gewinnerzielend genutzten Immobilien. Wenn du dein Haus oder deine Wohnung selbst bewohnst, kannst du das Gebäude ohnehin nicht abschreiben – ein Gutachten lohnt sich in diesem Fall nicht.

Besonders interessant ist der Nachweis dagegen für Vermieter und Kapitalanleger mit älteren Objekten. Als Faustregel gilt: Liegt das Baujahr mehr als rund 30 Jahre zurück, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächliche Restnutzungsdauer unter der pauschalen Annahme liegt. Auch bauliche Besonderheiten spielen eine Rolle, etwa eine ungewöhnliche Bauweise, erkennbare Schäden an der Bausubstanz oder lange aufgeschobene Sanierungen.

In Städten wie Koblenz, in denen ein erheblicher Teil des Wohnungsbestands aus den Nachkriegsjahrzehnten stammt, dürfte das viele Eigentümer betreffen. Eigentümer von Mehrfamilienhäusern profitieren doppelt: Bei höheren Gebäudewerten fällt die mögliche Ersparnis entsprechend größer aus.

Bei Neubauten oder frisch umfassend sanierten Gebäuden ist die Prüfung dagegen wenig vielversprechend: Hier dürfte selbst ein erfahrener Gutachter kaum Argumente für eine verkürzte Nutzungsdauer finden.

Wie ein solches Gutachten in der Praxis entsteht

Der Weg zum fertigen Gutachten beginnt meist mit einer unverbindlichen Ersteinschätzung. Anhand weniger Eckdaten der Immobilie – etwa Baujahr, Wohnfläche und Zustand – wird geprüft, ob sich ein ausführliches Gutachten überhaupt lohnt. Nutzungsdauer24 beispielsweise bietet eine solche kostenlose Erstanalyse online an.

Zeigt die Prüfung Potenzial, folgt der wichtigste Schritt: der Ortstermin. Ein Sachverständiger verschafft sich vor Ort ein Bild vom Gebäude und dokumentiert Bausubstanz, Modernisierungsgrad und mögliche Mängel. Nur so lässt sich die Restnutzungsdauer objektbezogen und belastbar begründen – Gutachten ohne Besichtigung sind bei den Finanzämtern entsprechend schwerer durchzusetzen. Bei Nutzungsdauer24 ist der Ortstermin fester Bestandteil jedes Auftrags; die Gutachten werden von Sachverständigen erstellt, die nach der Norm DIN EN ISO/IEC 17024 zertifiziert sind – einer anerkannten Norm für die Zertifizierung von Personen.

Das fertige Gutachten enthält neben der Dokumentation des Ortstermins eine ausführliche Begründung, warum die Nutzungsdauer des konkreten Gebäudes kürzer anzusetzen ist als die gesetzliche Pauschale. Der Eigentümer reicht es anschließend über seinen Steuerberater oder direkt beim Finanzamt ein. Nach Angaben des Anbieters wurden die Gutachten bislang in allen Fällen anerkannt – eine Aussage, die sich auf die bisherige Praxis bezieht und keine Garantie für künftige Fälle darstellt.

Was Vermieter vor der Beauftragung wissen sollten

So verlockend die mögliche Ersparnis auch klingt: Eine Garantie dafür, dass das Finanzamt eine verkürzte Nutzungsdauer anerkennt, kann niemand seriös versprechen. Die Entscheidung liegt am Ende bei der Behörde, und Rückfragen sind jederzeit möglich – etwa zum Gutachten selbst oder zu weiteren Angaben in der Steuererklärung. Umso wichtiger ist eine saubere, objektbezogene Begründung statt eines billigen Standardgutachtens ohne Ortsbesichtigung.

Sinnvoll ist zudem die Abstimmung mit dem eigenen Steuerberater, idealerweise schon vor der Beauftragung. Er kann einschätzen, wie sich ein höherer Abschreibungssatz auf deine persönliche Steuersituation auswirkt, und arbeitet das Gutachten später in die Erklärung ein. Auch die Frage des Zeitpunkts spielt eine Rolle: Da sich die höhere Abschreibung erst in der nächsten Steuererklärung bemerkbar macht, lohnt sich eine frühzeitige Prüfung.

Nicht zuletzt solltest du die Kosten des Gutachtens gegen die zu erwartende Ersparnis abwägen – je nach Objekt und persönlichem Steuersatz fällt diese Rechnung unterschiedlich aus. Wer mehrere Objekte besitzt, prüft am besten, für welches sich der Nachweis am ehesten lohnt.

Die pauschale Abschreibung über 50 Jahre ist bequem, aber nicht immer zutreffend. Wenn du eine ältere vermietete Immobilie besitzt, solltest du zumindest prüfen lassen, ob die tatsächliche Restnutzungsdauer kürzer ausfällt. Schon eine kostenlose Ersteinschätzung zeigt, ob das Thema für dein Objekt relevant ist – den Rest klärt ein Gespräch mit dem Steuerberater. Gerade bei Objekten, die sich schon länger in deinem Besitz befinden, kann sich diese Prüfung also durchaus lohnen.