Die SPD in Engers und Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup laden am Samstag, 12. September 2026, von 10 – 12.30 Uhr

zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion in Engers *Engersch putzmunter* und zur bundesweiten RhineCleanUp-Aktion ein. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen gemeinsam Wege und Grünanlagen im Neuwieder Stadtteil Engers und am Rhein in Richtung Neuwied gemeinsam von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien.

Gruppen, Familien und Einzelpersonen sind herzlich zum Mitmachen eingeladen. Treffpunkt um 9.45 Uhr am Schlossplatz in Engers zum organisatorischen Ablauf und Materialausgabe. Die Umweltschutzaktion wird von den Servicebetrieben der Stadt Neuwied unterstützt. Infos telefonisch unter: 0171-9908932 oder per E-Mail an: h.wirges@web.de