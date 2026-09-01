Kostenfreie Social-Media-Beratung: Bewerbungsphase startet

Viele Kundinnen und Kunden informieren sich heute zunächst online über Geschäfte, Gastronomiebetriebe oder Freizeitangebote. Für kleine und inhabergeführte Unternehmen ist es jedoch oft eine Herausforderung, neben dem Tagesgeschäft auch die eigene Sichtbarkeit in den sozialen Medien weiterzuentwickeln. Das Citymanagement und die Wirtschaftsförderung der Stadt Neuwied bieten deshalb eine kostenfreie individuelle Social-Media-Beratung für inhabergeführte Betriebe aus ausgewählten Branchen an. Bis zum 20. September können Interessierte sich auf das Unterstützungsangebot bewerben.

Eine erfahrene Agentur berät die teilnehmenden Unternehmen direkt vor Ort in den jeweiligen Geschäftsräumen. Das Angebot wird auf die individuellen Ausgangssituationen und die Ziele abgestimmt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Betrieb bisher kaum Erfahrungen mit Social Media hat oder seinen bestehenden Auftritt weiterentwickeln möchte. Gemeinsam mit den Profis entwickeln die Teilnehmenden konkrete Lösungen, die im Arbeitsalltag gut umsetzbare sind – von der strategischen Ausrichtung bis zur Erstellung und Optimierung von Inhalten.

„Inhabergeführte Unternehmen sind ein wichtiger Teil des Wirtschaftsstandorts Neuwied. Sie kennen ihre Kundinnen und Kunden und wissen, was ihr Angebot auszeichnet. Mit der individuellen Beratung möchten wir sie dabei unterstützen, diese Stärken auch online sichtbar zu machen und die Möglichkeiten der sozialen Medien für sich zu nutzen“, betont Oberbürgermeister Jan Einig. Bewerben können sich inhabergeführte Unternehmen aus dem gesamten Neuwieder Stadtgebiet aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus, Freizeit, Direktvermarkter, Landwirtschaft, Beauty und Wellness. „Von den Teilnehmenden erwarten wir die Bereitschaft, sich nachhaltig mit dem Thema Social Media auseinanderzusetzen, um eine dauerhafte und wirksame Online-Präsenz aufzubauen“, erläutert Christoph Engels von der städtischen Wirtschaftsförderung.

Die Bewerbungsphase läuft vom 1. September bis zum 20. September. Die Anzahl der Beratungen ist begrenzt. Weitere Informationen zum Angebot und zur Bewerbung finden Interessierte online unter: www.neuwied.de/social-media-beratung.