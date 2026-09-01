Der ADFC-Fahrradklima-Test (FKT) geht in die nächste Runde. In diesem Jahr umfasst er drei Befragungen und macht so die Fahrradfreundlichkeit von Koblenz aus der Perspektive von Erwachsenen, Jugendlichen und Kommunen sichtbar. Vom 1. September bis zum 30. November haben Radfahrerinnen und Radfahrer wieder die Möglichkeit, die Radfahrbedingungen vor ihrer Haustür zu bewerten.

Beim letzten ADFC-Fahrradklima-Test 2024 hat sich die Stadt Koblenz wieder etwas verbessert und in ihrer Größenklasse im Vergleich zum vorherigen Test einen Sprung nach vorne gemacht.

Oberbürgermeister David Langner, Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas und das städtische Radverkehrsteam sehen die erneut gestiegene Zufriedenheit mit den Radverkehrsbedingungen als positives Zeichen und Ansporn zugleich. Sie möchten Koblenz auch in Zukunft Schritt für Schritt fahrradfreundlicher gestalten und wünschen sich eine rege Beteiligung an der Umfrage. Oberbürgermeister David Langner erklärt: „Wir wollen einen zukunftsfähigen und umweltfreundlichen Verkehr etablieren, von dem letztlich alle Koblenzerinnen und Koblenzer profitieren. Einige Maßnahmen, die gemeinsam mit dem Radentscheid entwickelt wurden, konnten seit der letzten Abstimmung fertiggestellt werden, darunter die Sanierung von insgesamt fünf Kilometern Leinpfaden entlang des Rheins und der Ausbau der Beatusstraße. Die Arbeiten in der Südallee und an der Horchheimer Eisenbahnbrücke sowie der Neubau der stadtteilverbindenden Rad- und Fußverkehrsbrücke über zwölf Bahngleise Rauental–Goldgrube kommen gut voran.“

Zahlreiche umgesetzte und laufende Projekte sind im Jahresbericht Radverkehr 2025 aufgeführt und im Internet unter www.koblenz.de/radverkehr nachzulesen. „Die spannenden Fragen sind nun: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Macht Radfahren in und um Koblenz Spaß oder ist es Stress? Eine wesentliche Neuerug in diesem Jahr ist der besondere Fokus auf Kinder und Jugendliche: Erstmals wird diese Altersgruppe in einer separaten Erhebung nach ihren spezifischen Radfahrgewohnheiten und Bedürfnissen für sichere Schul- und Freizeitwege gefragt“, ergänzt der Oberbürgermeister.

Alle Koblenzerinnen und Koblenzer werden gebeten, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und an der entsprechenden Umfrage unter www.fkt.adfc.de teilzunehmen.

Zufriedenheits-Index der Radfahrenden

2024 bewerteten ca. 213.000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in 1.047Städten und Gemeinden. Koblenz erhielt die Schulnote 3,96 und belegte den 16. Platz von 42 Kommunen in der entsprechenden Größenklasse. Der FKT vereint drei Befragungen und macht so die Fahrradfreundlichkeit eines Ortes aus der Perspektive von Erwachsenen, Jugendlichen und Kommunen sichtbar.

Förderung durch Bundesverkehrsministerium

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet bereits zum elften Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2027 vorgestellt.

Bildunterzeile:

Der Umbau der Südallee ist nur eines der Projekte, die der langfristigen Verbesserung des Radverkehrs in Koblenz dienen. Beim ADFC-Fahrradklima-Test können Koblenzerinnen und Koblenzer ihr Feedback geben, wie sie den Radverkehr in der Rhein-Mosel-Stadt beurteilen. Foto: Ralph Emmerich/Stadt Koblenz