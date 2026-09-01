wei Festwochenenden voller Lebensfreude in historischer Kulisse vom 25. bis 28. September und vom 2. bis 4. Oktober 2026 – Große schwimmende Weinprobe am 1. Oktober

Boppard lädt im Jahr 2026 wieder zum beliebten Mittelrhein Weinfest ein und feiert dabei ein besonderes Jubiläum: 100 Jahre Weinfeste in Boppard. Inmitten der historischen Kulisse des Bopparder Marktplatzes, umgeben von Fachwerkhäusern und der beeindruckenden Landschaft des Oberen Mittelrheintals, erwartet Besucherinnen und Besucher an zwei Festwochenenden ein abwechslungsreiches Programm mit erlesenen Weinen, regionalen Spezialitäten und stimmungsvoller Live-Musik.

Vom 25. bis 28. September sowie vom 2. bis 4. Oktober 2026 verwandelt sich der Marktplatz erneut in einen Treffpunkt für Weinliebhaber, Musikfreunde und Gäste aus nah und fern. Mit traditionellen Höhepunkten, besonderen Jubiläumsveranstaltungen und vielfältigen Genussangeboten wird die lange Weinfesttradition Boppards gebührend gefeiert.

Highlights des Weinfests

Großer Festumzug mit Weinmajestäten und Musik am Samstag, 26. September, ab 16.30 Uhr, mit Bekanntgabe der neuen Weinhoheit

Feuerwerk am Rheinufer an beiden Weinfestsamstagen gegen 21.20 Uhr

Geführte Wanderung mit Riesling-Brunch zur Mandelsteinhütte an beiden Weinfestsamstagen um 10.30 Uhr

Geführte Weinwanderung zur Mandelsteinhütte an beiden Weinfestsamstagen um 14 Uhr

Große schwimmende Weinprobe am Donnerstag, 1. Oktober 2026, ab 18.30 Uhr, mit Verleihung der Ehrenwinzerwürde an Ministerpräsident Gordon Schnieder

Bopparder Abend anlässlich „50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard“ und „100 Jahre Weinfeste in Boppard“ am Montag, 28. September 2026

Neben den edlen Tropfen aus dem berühmten Bopparder Hamm und dem Mittelrheintal dürfen sich Gäste auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm freuen. Regionale Musikvereine, Bands und DJs sorgen für Unterhaltung und beste Stimmung auf dem Marktplatz.

Das Weinfest startet am Freitag, 25. September, um 16 Uhr mit der Öffnung der Weinstände. Für den musikalischen Auftakt sorgen das Mittelrheinische Jugendblasorchester Boppard-Bad Salzig sowie die SWR3-Party mit „DJ fabioless“ (Fabio Tubito) auf der BOMAG Bühne.

Das komplette Programm aller Weinfesttage findet sich hier: https://www.boppard-tourismus.de/media/download/ti_flyer_mittelrhein-weinfest_boppard_korrigiert_1.pdf

Weitere Highlights: Geführte Weinwanderungen – Weinerlebnis mit Aussicht

Die beliebten Wanderungen durch den Bopparder Hamm verbinden Naturerlebnis, Weinwissen und regionale Genussmomente. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben die einzigartige Kulturlandschaft des Mittelrheintals, genießen hervorragende Weine und erfahren Wissenswertes über den Weinbau der Region.

Wanderung mit Riesling-Brunch an der Mandelsteinhütte

An beiden Weinfestsamstagen startet die geführte Wanderung mit Riesling-Brunch zur Mandelsteinhütte im Bopparder Hamm. Genuss pur belohnt den Aufstieg vom Zentrum Boppards hoch zur Mandelsteinhütte: Neben der phänomenalen Aussicht erwarten die Gäste Weine zweier Bopparder Hamm Winzer, ein Riesling-Brunch mit regionalen Spezialitäten sowie spannende Informationen über Wein, Weinanbau und Landschaft.

Treffpunkt ist das Alte Rathaus am Marktplatz. Nach einem Begrüßungswein geht es mit dem Wanderführer durch die Rheinallee in den Bopparder Hamm zur Mandelsteinhütte. Der Wanderführer kehrt gegen 13.30 Uhr wieder nach Boppard zurück. Wer eine spätere Rückkehr bevorzugt, kann individuell zurückwandern oder ab der Haltestelle Peternach/B9 den Bus zurück nach Boppard nutzen.

Start: 10 Uhr

Dauer: ca. 3 bis 4 Stunden

Preis: 53,55 Euro pro Person

Weinwanderung zur Mandelsteinhütte

Ebenfalls an beiden Weinfestsamstagen lädt die geführte Weinwanderung zur Mandelsteinhütte ein. Nach einem Begrüßungswein führt die Tour durch die Rheinallee in den Bopparder Hamm. An der Mandelsteinhütte erwartet die Wanderer eine 5er-Weinprobe mit Käsehäppchen, Brot und Brotaufstrich sowie Mineralwasser.

Der Wanderführer kehrt gegen 16:30 Uhr wieder nach Boppard zurück. Auch hier besteht die Möglichkeit, individuell zurückzuwandern oder den Bus ab der Haltestelle Peternach/B9 zu nutzen.

Start: 14:00 Uhr

Dauer: ca. 3 Stunden

Preis: 33,20 Euro pro Person

Tickets für beide Wanderungen sind bei der Tourist Information Boppard oder über ticket-regional.de erhältlich. Übernachtungsgäste fahren mit ihrer Gästekarte kostenlos mit dem regionalen ÖPNV.

Große schwimmende Weinprobe – ein besonderer Abend auf dem Rhein

Ein außergewöhnliches Weinerlebnis erwartet die Gäste am Donnerstag, 1. Oktober 2026, bei der Großen schwimmenden Weinprobe.

In diesem Jahr begrüßt die Stadt Boppard ihre Gäste mit einem Glas Winzersekt an Bord des Schiffes MS Loreley Elegance der Loreley Linie. Anschließend erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zusammenspiel aus kulinarischen Leckereien und zehn erlesenen Weinen. Winzerinnen und Winzer aus dem Bopparder Hamm und dem Mittelrheintal präsentieren ihre besten Tropfen und begleiten ein festliches 4-Gänge-Menü in einzigartiger Atmosphäre auf dem Rhein.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends: Gordon Schnieder, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, erhält die Ehrenwinzerwürde. Die ehemalige deutsche Weinprinzessin Julia Lambrich führt als Moderatorin durch den Abend.

Beginn: 18.30 Uhr

Einlass: 18 Uhr

Ende: gegen 23.30 Uhr

Eintrittskarten kosten 130 Euro und sind bei der Tourist Information Boppard erhältlich.

Vielfältiges Musikprogramm und Jubiläumsabend

An beiden Festwochenenden erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Von Blasmusik über regionale Bands bis hin zu Partymusik ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Bopparder Abend am Montag, 28. September 2026. Unter dem Motto „50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard und 100 Jahre Weinfeste in Boppard“ präsentieren musikalische Söhne und Töchter der Stadt ein besonderes Programm zum gemeinsamen Feiern.

Der Eintritt zum Mittelrhein Weinfest ist an allen Tagen frei. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, für die An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Übernachtungsgäste können mit ihrer Gästekarte den regionalen ÖPNV kostenfrei nutzen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – zum Genießen, Wandern und Feiern beim Mittelrhein Weinfest Boppard 2026. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Weinfesttradition im Herzen des Mittelrheins!

Sponsoren des Mittelrhein-Weinfests:

BOMAG GmbH

Westenergie AG

Das Feuerwerk wird unterstützt von:

Weingut Rolf Bach

Weingut Eisenbach-Korn & Weingut Walter Perll

Weingut Toni Lorenz

Ehepaar Kirchgässer

Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH



Veranstalter:

Stadt Boppard

E-Mail: tourist@boppard.de

www.facebook.com/WeinfestBoppard

#weinfestboppard