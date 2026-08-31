Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller lädt am 26. und 27. September 2026 zu Vorträgen, Workshops, Kurzlesungen und persönlichem Austausch ein

Am 26. und 27. September 2026 wird das Schloss Engers zum Treffpunkt für Autorinnen und Autoren, Schreibbegeisterte und alle, die ihre ersten Schritte in die Welt des Schreibens wagen möchten. In Kooperation mit dem Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller Rheinland-Pfalz und der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz veranstaltet das Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller erstmals ein zweitägiges Kreativwochenende.

Das besondere Ambiente des Schlosses Engers bietet den passenden Rahmen für eine Veranstaltungsreihe, bei der Wissen, Kreativität und vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt stehen. Autorinnen und Autoren aus der Region sowie Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen geben in Fachvorträgen und praxisorientierten Workshops Einblicke in ihre Arbeit und vermitteln wertvolles Wissen rund um das Schreiben und die erfolgreiche Veröffentlichung und Vermarktung eigener Werke.

Von KI und Social Media bis zur Figurenentwicklung

Das Programm greift zahlreiche Themen auf, die für Schreibende heute von Bedeutung sind. Dazu gehören unter anderem der sinnvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die Nutzung von Social Media für Autorinnen und Autoren, das Genre True Crime, die Entwicklung überzeugender Plots und Figuren sowie die richtige Vorbereitung auf Lesungen.

Damit richtet sich das Kreativwochenende keineswegs ausschließlich an bereits veröffentlichte Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ausdrücklich willkommen sind auch Menschen, die in ihrer Freizeit schreiben, an ihrem ersten eigenen Projekt arbeiten oder schon länger mit dem Gedanken spielen, selbst mit dem Schreiben zu beginnen.

Networking ist ein zentraler Bestandteil des Konzepts

Das Kreativwochenende wurde bewusst nicht nur zur Aneignung neuer Kenntnisse konzipiert. Ein ebenso wichtiger Bestandteil ist das Networking. Die Gäste sollen die Möglichkeit erhalten, miteinander ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und vielleicht sogar die Grundlage für gemeinsame zukünftige Projekte zu schaffen. Neben den Fachvorträgen und Workshops gehören deshalb auch Kurzlesungen und Kreativecken zum Konzept. Sie sorgen für Abwechslung und schaffen zusätzliche Gelegenheiten für Begegnungen. Vor allem aber soll genügend Raum bleiben, um andere Schreibende, Autorinnen und Autoren sowie Fachleute persönlich kennenzulernen. Das Konzept des Wochenendes lädt ausdrücklich dazu ein, nicht einfach von einem Vortrag zum nächsten zu wechseln, sondern sich Zeit füreinander zu nehmen. Ob beim Kaffee, in einer Pause, nach einem Workshop oder in einer der Kreativecken – das Kennenlernen und Netzwerken der Gäste soll einen besonderen Stellenwert einnehmen.

Gerade die Mischung aus erfahrenen Autorinnen und Autoren, Fachleuten, Hobby-Schreibenden und Neueinsteigern bietet die Chance, voneinander zu lernen und neue Kontakte innerhalb der regionalen Literaturszene zu knüpfen.

Einmal Eintritt zahlen – zahlreiche Angebote nutzen

Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person und Veranstaltungstag. Innerhalb des jeweiligen Tages können die Besucherinnen und Besucher – je nach verfügbarer Platzkapazität – so viele Vorträge und Workshops besuchen, wie sie möchten. Wer seinen gewünschten Platz bei einzelnen Angeboten frühzeitig sichern möchte, kann vorab reservieren und bezahlen. Damit besteht Planungssicherheit und der Platz ist bereits im Vorfeld gesichert.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre haben ebenso wie Mitglieder des Kulturwerks freien Eintritt. Es wird darauf hingewiesen, dass während des Kreativwochenendes keine Kinderbetreuung angeboten werden kann. Das vollständige Programm mit allen Vorträgen, Workshops und weiteren Angeboten ist auf Kreativ-Wochenende im Schloss Engers | Buchmesse am Mittelrhein – Regionale Literaturförderung zu finden.

Mitglied werden lohnt sich

Auch eine Mitgliedschaft im Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller kann sich lohnen – und ist sogar direkt während des Kreativwochenendes möglich (10 Euro Jahresbeitrag). Mitglieder sparen sich den regulären Tageseintritt von 10 Euro und profitieren auch bei zahlreichen weiteren Events. Damit bietet das Wochenende zugleich eine gute Gelegenheit, das Kulturwerk, seine Arbeit und andere Mitglieder persönlich kennenzulernen und sich über die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft zu informieren.

Kreativität in besonderem Ambiente

Mit dem Schloss Engers wurde bewusst ein Veranstaltungsort gewählt, der Inspiration und Kultur miteinander verbindet. Die historische Kulisse unmittelbar am Rhein schafft eine außergewöhnliche Atmosphäre für zwei Tage, an denen sich alles um Geschichten, Ideen, Sprache, Kreativität und Begegnungen dreht. Für Getränke und Snacks ist während der Veranstaltung vor Ort gesorgt. Darüber hinaus befinden sich in der näheren Umgebung zahlreiche gastronomische Angebote, die beispielsweise während der Mittagspause genutzt werden können.

Mit dem ersten Kreativwochenende möchten das Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller und seine Kooperationspartner eine neue Plattform etablieren, die Wissen vermittelt, Kreativität fördert und Menschen miteinander vernetzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob bereits mehrere Bücher veröffentlicht wurden, gerade am ersten Manuskript gearbeitet wird oder bislang lediglich eine Idee im Kopf existiert.

Das Kreativwochenende am 26. und 27. September 2026 im Schloss Engers verspricht damit zwei abwechslungsreiche Tage für alle, die schreiben, Literatur lieben, neue Kenntnisse erwerben und vor allem andere kreative Menschen kennenlernen möchten.