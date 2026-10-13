Acht Aktive aus Koblenz überzeugen bei internationalem Turnier in Mülheim an der Ruhr

Koblenz/Mülheim an der Ruhr. Zwei Goldmedaillen, eine Silbermedaille und zehn Bronzemedaillen: Mit dieser eindrucksvollen Bilanz kehrten die acht Aktiven des Vereins Sporttalente Koblenz e. V. von den WFMC World Championships 2026 zurück. Die Weltmeisterschaft fand vom 2. bis 4. Oktober in der Westenergie Sporthalle in Mülheim an der Ruhr statt. Nach veröffentlichten Angaben beteiligten sich mehr als 1.200 Sportlerinnen und Sportler aus 28 Ländern.

Das Teilnehmerfeld war international und leistungsstark. Besonders bemerkenswert war die große ukrainische Delegation mit Sportlerinnen und Sportlern aus verschiedenen Regionen des Landes. Im Medaillenspiegel der Nationen lag Gastgeber Deutschland vor der Ukraine. Die Weltmeisterschaft war damit nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch ein Ort der Begegnung über Ländergrenzen hinweg.

Für den Koblenzer Verein wurden die Wettkampftage zu einem besonderen Erfolg. Herausragend war Anton Kravchenko: Er gewann den Weltmeistertitel im Kick Light und wurde zudem Vizeweltmeister im K-1-Kickboxen. Ein Weltmeistertitel und eine Silbermedaille bei derselben Veranstaltung sind ein starkes Ergebnis und zeigen seine Vielseitigkeit in unterschiedlichen Disziplinen.

Den zweiten Weltmeistertitel für Sporttalente Koblenz sicherte sich Ivan Kolesnyk im Light Contact. Mit konzentrierten Leistungen und großem Einsatz setzte er sich in seiner Kategorie durch. Beide Weltmeister stehen stellvertretend für den Trainingsfleiß und die sportliche Entwicklung der gesamten Mannschaft.

Auch Paul Pfeifer, Artem Kuzmenko, Nikita Pustoserov, Viktor Pustoserov, Timo Pustoserov und Natascha Bersabe leisteten ihren Beitrag zum Mannschaftsergebnis. Besonders Nikita Pustoserov durfte sich über zwei dritte Plätze im Light Contact und im Kick Light freuen. Für die jungen Athletinnen und Athleten bedeutete jeder Auftritt auf internationaler Bühne, mit Anspannung umzugehen, Mut zu zeigen und gegen unbekannte Gegnerinnen und Gegner zu bestehen.

Vorbereitet wurde die Mannschaft von Valeriy Gerasymenko, dem Vorsitzenden und Cheftrainer des Vereins. Der Eurasienmeister im Kickboxen und Träger des schwarzen Gürtels, 5. Dan (WKU), engagiert sich seit vielen Jahren für die sportliche und persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Dabei geht es nicht allein um Medaillen, sondern auch um Disziplin, Fairness, Respekt und Selbstvertrauen.

Ein besonderer Dank gilt den Eltern. Ihre Unterstützung im Trainingsalltag, bei der Vorbereitung und auf dem Weg zu den Wettkämpfen ist ein wesentlicher Teil dieses Erfolgs. Hinter jeder Auszeichnung stehen viele Trainingsstunden, Geduld, gegenseitige Hilfe und die Bereitschaft, auch nach Rückschlägen weiterzumachen.

Mit zwei Weltmeistertiteln und insgesamt 13 Medaillen hat Sporttalente Koblenz e. V. einen bemerkenswerten Erfolg für den Verein und die Stadt Koblenz erzielt. Zugleich zeigt die Mannschaft, wie Sport junge Menschen unterschiedlicher Herkunft verbinden und stärken kann. Das Vereinsmotto bringt diesen Anspruch auf den Punkt: „Wir machen Menschen stark!“

Der Vorstand des Sporttalente Koblenz e. V.

Bildunterschriften (zu den separat beigefügten Fotos)

Foto 1: Anton Kravchenko, Weltmeister im Kick Light und Vizeweltmeister im K-1-Kickboxen, mit seinem Weltmeistergürtel.

Foto 2: Der Kampfrichter hebt nach dem Sieg von Ivan Kolesnyk im Light Contact die Hand des neuen Weltmeisters.