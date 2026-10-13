Am Freitag, 23. Oktober, lädt der Klimabeirat der Stadt Koblenz von 10 bis 16 Uhr zum Elektromobilitätstag für Unternehmen und Kommunen im Bauzentrum der Handwerkskammer Koblenz ein. Die Veranstaltung bietet Informationen, Praxisbeispiele und Möglichkeiten zum Austausch rund um den Einsatz von Elektromobilität im betrieblichen und kommunalen Alltag. Das vollständige Vortragsprogramm, Informationen zu den Referentinnen und Referenten, die Möglichkeit zur Anmeldung sowie einen Überblick über die ausgestellten Fahrzeuge gibt es im Internet unter koblenz.de/e-mobilität.

In den Vorträgen erfahren Unternehmen und Kommunen aus Koblenz und der Region mehr über aktuelle Entwicklungen, Fördermöglichkeiten und praktische Einsatzmöglichkeiten von elektrischen Fahrzeugen. Die Referentinnen und Referenten stehen dabei auch für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Die Veranstaltung beginnt mit der Eröffnung durch den Staatssekretär im Ministerium des Innern, für Integration und Verkehr Rheinland-Pfalz, Markus Wolf, bevor der Informationstag mit den ersten Vorträgen weitergeht.

Ergänzt wird das Programm durch eine Fahrzeugausstellung, bei der verschiedene Elektrofahrzeuge vom Lkw bis zum Lastenfahrrad aus nächster Nähe erlebt werden können. So erhalten Besucherinnen und Besucher einen praxisnahen Eindruck davon, wie Elektromobilität bereits heute in Unternehmen, Kommunen und insbesondere im Bereich der Nutzfahrzeuge eingesetzt werden kann. In der Kantine des Bauzentrums besteht zudem die Möglichkeit, Speisen und Getränke auf eigene Kosten zu erwerben.

Der Elektromobilitätstag wird vom Klimabeirat der Stadt Koblenz in Kooperation mit der Handwerkskammer Koblenz, der Industrie- und Handelskammer Koblenz, der Energie- und Klimaschutzagentur Rheinland-Pfalz, dem Klimabündnis Koblenz, der Hochschule Koblenz, der Universität Koblenz, sowie der Klimaleitstelle der Stadt Koblenz organisiert.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zu den einzelnen Vorträgen erforderlich.