Pflege – wo bekomme ich Hilfe im Alter?

Wir werden alle älter. Zugleich verändert der demografische Wandel, wie viele Menschen Unterstützung brauchen und wie viele sie leisten können. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn Hilfe im Alltag nötig wird – und was passiert, wenn der Pflegebedarf wächst? Manchmal beginnt es mit Unterstützung beim Einkaufen, bei Terminen oder im Haushalt. Später kann eine Tagespflege den Alltag strukturieren und Angehörige entlasten. Wenn die Betreuung zu Hause nicht mehr ausreicht, kommt möglicherweise ein Pflegeheim infrage. Jeder dieser Schritte wirft Fragen auf: Welche Angebote passen zur eigenen Situation? Was ist vor Ort verfügbar und bezahlbar? Und wer hilft Familien dabei, eine Entscheidung zu treffen? Darüber spricht NEXT-Moderator Frank Ackermann mit seinen Gästen bei der nächsten Frühstücks-Talkshow „Der NEXT(E) bitte – Das Alte Brauhaus lädt ein“ am 24. Oktober 2026 im Alten Brauhaus Koblenz. Unter dem Titel „Pflege – wo führt der Weg hin?“ geht es um die Möglichkeiten zwischen Alltagsbetreuung, Tagespflege und Pflegeheim – und um die Menschen, die Pflege benötigen, organisieren und leisten. Zum Abschluss richtet sich der Blick auf mögliche Änderungen in der Pflege. Welche Folgen könnten Reformen für Pflegebedürftige, Angehörige und Beschäftigte haben? Können technische Hilfen und künstliche Intelligenz den Alltag erleichtern? Beim gemeinsamen Frühstück sind auch die Erfahrungen und Fragen des Publikums willkommen. Die Gäste sind Alina Bilhac –Pflegedienst Intensivpflege Sobota Frank Grandpre – Alltagsbegleitung Ambulantes Betreuungszentrum Irina Kisiliev – Tagesbetreuung und Pflegedienst Elitas Save the Date: 24. Oktober 2026 Ort: Altes Brauhaus Koblenz Frühstück: 9 Uhr Beginn der Talkshow: 10 Uhr Tickets & Informationen: E-Mail: Manchmal beginnt es mit Unterstützung beim Einkaufen, bei Terminen oder im Haushalt. Später kann eine Tagespflege den Alltag strukturieren und Angehörige entlasten. Wenn die Betreuung zu Hause nicht mehr ausreicht, kommt möglicherweise ein Pflegeheim infrage. Jeder dieser Schritte wirft Fragen auf: Welche Angebote passen zur eigenen Situation? Was ist vor Ort verfügbar und bezahlbar? Und wer hilft Familien dabei, eine Entscheidung zu treffen? Darüber spricht NEXT-Moderator Frank Ackermann mit seinen Gästen bei der nächsten Frühstücks-Talkshowamim Alten Brauhaus Koblenz. Unter dem Titelgeht es um die Möglichkeiten zwischen Alltagsbetreuung, Tagespflege und Pflegeheim – und um die Menschen, die Pflege benötigen, organisieren und leisten. Zum Abschluss richtet sich der Blick auf mögliche Änderungen in der Pflege. Welche Folgen könnten Reformen für Pflegebedürftige, Angehörige und Beschäftigte haben? Können technische Hilfen und künstliche Intelligenz den Alltag erleichtern? Beim gemeinsamen Frühstück sind auch die Erfahrungen und Fragen des Publikums willkommen. Die Gäste sind Alina Bilhac –Pflegedienst Intensivpflege Sobota Frank Grandpre – Alltagsbegleitung Ambulantes Betreuungszentrum Irina Kisiliev – Tagesbetreuung und Pflegedienst Elitas Save the Date: 24. Oktober 2026 Ort: Altes Brauhaus Koblenz Frühstück: 9 Uhr Beginn der Talkshow: 10 Uhr Tickets & Informationen: E-Mail: info@altesbrauhaus-koblenz.de Telefon: 0261 1330377 Online: www.altesbrauhaus-koblenz.de