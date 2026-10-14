Halteverbotszone auf Teilabschnitt der Friedrich-Rech-Straße

Es geht voran mit dem Projekt Interimskita in Oberbieber: Nachdem im September der symbolische Spatenstich erfolgte, werden in der Woche ab dem 19. Oktober der Kran und die Fundamente für das Bauvorhaben an der Friedrich-Rech-Straße 153 geliefert und aufgebaut. Die Anlieferung und Installation der Container-Module für die eigentlichen Kita-Räume erfolgt voraussichtlich vom 28. bis zum 30. Oktober. Um in dieser Zeit genügend Raum für die Baustellenfahrzeuge zu schaffen, wird in den betreffenden Kalenderwochen 43 und 44 eine Halteverbotszone im Bereich Friedrich-Rech-Straße 146 bis 156 eingerichtet. Während der Arbeiten kann es zudem zu Lärmentwicklungen und zwischenzeitlichen Verkehrseinschränkungen kommen. Nach dem Abschluss der Anlieferung der verschiedenen Komponenten wird die Straße wieder wie gewohnt nutzbar sein. Die Halteverbotszone wird dann aufgehoben.