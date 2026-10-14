Im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz wird von Montag, 19. Oktober, bis Donnerstag, 29. Oktober, der Fahrbahnbelag in der Ernst-Sachs-Straße erneuert.

Am 19. Oktober wird die Baustelle eingerichtet und Fräsarbeiten durchgeführt. Vom 20. bis 26. Oktober erfolgen die Vorarbeiten an Schächten, Schiebern und Rinnen. Für den Asphalteinbau sind zwei Tage vorgesehen. Am 27. Oktober wird der Abschnitt von der Schönbornsluster Straße bis zum Kreuzungsbereich Daimlerstraße asphaltiert. Am 28. Oktober erfolgt der weitere Asphalteinbau von der Kreuzung Daimlerstraße bis zur Kreuzung Robert-Bosch-Straße. Die Daimlerstraße wird jeweils bis zur Hälfte mitgebaut. Am 29. Oktober werden die Restarbeiten durchgeführt und die Baustelle geräumt.

Die Baustelle wird unter Vollsperrung durchgeführt. Allerdings wird für den Lieferverkehr eine Einbahnstraße eingerichtet, die von der Schönbornsluster Straße her einfahrbar ist. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Je nach Baufortschritt wird die Verkehrsführung geändert.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Es wird um Verständnis gebeten.