Mit den sinkenden Temperaturen bereitet der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen die städtischen Brunnen auf die Wintermonate vor. Auch der Wasserspielplatz am Deutschen Eck wird am kommenden Sonntag mit Ende der Herbstferien zum letzten Mal in dieser Saison laufen. Wie auch bei den 43 städtischen Brunnen werden die Pumpen ausgebaut, gewartet und über den Winter eingelagert, um sie vor Frost und möglichen Schäden zu schützen.

Die Brunnen im Koblenzer Stadtgebiet werden nach und nach außer Betrieb genommen. Den Anfang macht der Zentralplatz, auf dem bereits die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt beginnen. Bis Mitte November sollen alle städtischen Brunnen abgeschaltet sein. Im Frühjahr werden die Anlagen dann wieder für die neue Saison vorbereitet.

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Auch der Erfinderbrunnen von Gernot Rumpf in der Fischelpassage wird demnächst abgestellt. Foto: Verena Groß/Stadt Koblenz