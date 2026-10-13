Beliebte Konzertreihe kehrt am 24. Oktober ins Neuwieder Big House zurück

Wer laute Musik automatisch für Krach hält, der hat sich offensichtlich noch nie richtig mit Metal und seinen diversen Subgenres wie Metalcore auseinandergesetzt. Brachiale Gitarrenriffs, gnadenlose Breakdowns und gesungene oder geschriene Vocals machen den Reiz der Musikrichtung aus, die beim „Shout loud“ im Mittelpunkt steht. Bereits zum 22. Mal lockt die erfolgreiche Konzertreihe am Samstag, 24. Oktober, Metalheads aus nah und fern ins Neuwieder Jugendzentrum Big House. Dass es sich auf jeden Fall lohnt vorbeizukommen, verrät ein Blick auf das Line-up, denn: Das Orga-Team um Florian Hilger hat wieder groß aufgefahren und lokale Größen der Szene und überregionale Highlights nach Neuwied geholt.

Das Shout loud ist viel mehr als einfach nur ein Konzert. Gleich fünf Bands sorgen für ein energiegeladenes und abendfüllendes Live-Erlebnis, das man nicht so schnell wieder vergisst. Das Line-up für die 22. Ausgabe verspricht vor allem eins: musikalische Vielfalt vom Feinsten. I Scream For Icecream, Dying Breed, Lucidrae, Gouge und Anguish werden das Big House in ein großes Moshpit verwandeln und den Abend zu etwas ganz Besonderem machen. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, bereits eine halbe Stunde später wird es laut. Wer nichts verpassen möchte, sollte also auf jeden Fall pünktlich sein.

Tickets kosten 15 Euro, Schüler und Studierende können (gegen Nachweis) für 10 Euro dabei sein. Auf einen Vorverkauf wurde bewusst verzichtet – wer dabei sein will, kommt einfach am Konzertabend zum Big House, erwirbt sein Ticket an der Abendkasse und begibt sich dann direkt in den Pit. Alle Konzertbesucher erhalten am Einlass ein Bändchen aus Stoff, vor Ort können gekühlte Getränke – darunter lokales Bier, Softdrinks und Wasser – sowie kleine Snacks zu günstigen Preisen erworben werden. Das Big House, Museumstraße 4a, liegt mitten in Neuwied und ist sowohl mit dem Auto als auch mit den Öffis gut erreichbar.

Das Shout loud lebt in erster Linie von der lokalen Metalcore-Community, die dem Event bereits seit vielen Jahren die Treue hält. Um dieser die Möglichkeit zu geben, sich aktiv an der Planung künftiger Konzerte zu beteiligen, gibt es vor Ort eine Wunschbox. Hier können alle Gäste Bands vorschlagen, die sie unbedingt einmal auf der Bühne im Big House sehen wollen. So konnte das Shout loud-Team bereits so manchen Band-Wunsch wahrwerden lassen.

Bildunterschrift:

Die „Alternative Metalcore“-Band Lucidrae reist extra aus Heilbronn in die Deichstadt, um beim Shout loud Vol. 22 die Big House-Bühne abzureißen.

Foto: MALICEVISUALS/Pascal Klebe