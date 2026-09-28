Sicherheit durch Aufklärung und Prävention: Seit 1998 engagiert sich die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ dafür, die Kriminalität in Koblenz zu reduzieren, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und über mögliche Gefahren im Alltag zu informieren.

Ein wichtiger Baustein dieser Arbeit ist seit über 25 Jahren das Projekt „Sicherheit im Alter“. Im Rahmen des Projekts informieren ehrenamtliche Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater ältere Menschen über aktuelle Gefahren und geben praktische Tipps, wie sie sich wirksam vor Kriminalität schützen können. Dabei geht es insbesondere darum, typische Vorgehensweisen von Betrügern frühzeitig zu erkennen und im entscheidenden Moment richtig zu reagieren.

Im September konnten zwei weitere engagierte Personen für die ehrenamtliche Tätigkeit ausgebildet werden. Damit stehen den Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet Koblenz nun insgesamt 27 Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Die dreitägige Ausbildung fand an verschiedenen Standorten im Präsidialbereich Koblenz statt. Insgesamt nahmen zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der diesjährigen Ausbildung teil.

Vermittelt wurden die Inhalte durch die polizeiliche Präventionsstelle sowie durch Fachkräfte der beteiligten Kommunen. Neben fachlichen Vorträgen standen auch Workshops und der praktische Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt. Ein Schwerpunkt der Ausbildung lag auf aktuellen Betrugsmaschen, mit denen vorwiegend ältere Menschen konfrontiert werden können. Dazu gehören unter anderem der Enkeltrick und der sogenannte Schockanruf bzw. Verkehrsunfalltrick. Darüber hinaus beschäftigten sich die Teilnehmenden mit dem Schutz vor Cyberkriminalität und der sicheren Nutzung des Internets. Weitere Ausbildungsinhalte waren der Einbruchschutz sowie die Verkehrsprävention.

Mit ihrem neu erworbenen Wissen werden die beiden neuen Sicherheitsberater künftig dazu beitragen, ältere Menschen in Koblenz für mögliche Gefahren zu sensibilisieren, Fragen zu beantworten und ihnen konkrete Handlungsempfehlungen für einen sicheren Alltag zu geben.

Für weitere Informationen zur Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“: https://kriminalpraevention.koblenz.de

Foto (Dilorom Jacka / Kreisverwaltung Westerwaldkreis):

Neue Sicherheitsberater für Senioren ausgebildet: v.l.n.r.: Carolin Blum (Polizeipräsidium Koblenz), Jürgen Backendorf (SfS), Peter Schmitt (SfS), Natalie Bleser (Geschäftsstellenleitung der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“)