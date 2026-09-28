Spendenaktion beim Tag der Ausbildung der evm-Gruppe erzielt stolzes Ergebnis für den guten Zweck

KOBLENZ. Die Auszubildenden der Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe) haben beim letzten Tag der Ausbildung Spenden zugunsten des Pegasus e.V. gesammelt. Im Rahmen einer Tombola kamen dabei 1.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Jetzt wurde die Spendensumme offiziell übergeben.

Der Tag der Ausbildung wird von den Auszubildenden der evm-Gruppe selbst organisiert und richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie alle Ausbildungsinteressierten. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, Ausbildungsberufe kennenzulernen, mit Auszubildenden und Ausbildern ins Gespräch zu kommen und Einblicke in die Ausbildung bei der evm-Gruppe zu erhalten. Die Tombola war Teil des Programms und sollte gleichzeitig einen Beitrag für einen guten Zweck leisten.

Die Besucherinnen und Besucher unterstützten die Aktion mit großer Spendenbereitschaft und ermöglichten so die Übergabe von insgesamt 1.000 Euro.

Die Spende geht an Pegasus e.V. aus Brenk im Brohltal. Der gemeinnützige Verein setzt sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein und fördert soziale Teilhabe, persönliche Entwicklung und Bildung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der pferdegestützten Intervention. Mit seinen Projekten unterstützt der Verein Menschen dabei, Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen zu stärken und persönliche Herausforderungen zu bewältigen.

„Für uns war schnell klar, dass wir den Tag der Ausbildung nicht nur nutzen möchten, um über unsere Berufe zu informieren, sondern auch, um gemeinsam etwas Gutes für die Region zu tun“, sagt evm-Azubis Dilara Basibüyük stellvertretend für die beteiligten Auszubildenden. „Dass dabei 1.000 Euro zusammengekommen sind, freut uns sehr.“

Nächster Tag der Ausbildung am 12. Dezember 2026

Wer die evm-Gruppe und ihre Ausbildungsberufe näher kennenlernen möchte, hat bereits die nächste Gelegenheit: Der nächste Tag der Ausbildung findet am 12. Dezember 2026 in der Ludwig-Erhard-Straße 8 in Koblenz statt. Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie alle Ausbildungsinteressierten sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sich über die vielfältigen Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten innerhalb der evm-Gruppe zu informieren. Auszubildende und Ausbilder geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag, beantworten Fragen rund um Bewerbung und Ausbildung und stellen die verschiedenen Berufswege im Unternehmen vor. Weitere Informationen finden sich unter evm.de/tda.

Bildunterschrift: Mit einer Tombola beim Tag der Ausbildung sammelten die Auszubildenden der evm-Gruppe 1.000 Euro für den Pegasus e.V. Die Spendensumme wurde nun offiziell übergeben. Foto: evm.