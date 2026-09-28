Eine Erfolgsgeschichte setzt sich fort: Die diesjährige STADTRADELN-Kampagne der Stadt Koblenz erreichte in allen Kategorien Höchstwerte im Vergleich zum letzten Jahr. In den drei Wochen, in denen möglichst viele Alltags- und Freizeitkilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt werden sollten, radelten 3.199 Aktive in 168 Teams insgesamt 658.141 Kilometer. Dies bedeutet ca. 122.000 Kilometer mehr als im letzten Jahr. Dadurch wurden umgerechnet ca. 108 Tonnen CO₂ vermieden.

Den ersten Platz sicherte sich unangefochten die Schulgemeinschaft des Gymnasiums auf dem Asterstein vor dem Team der Debeka, das mit 250 Aktiven und 49.627 erstmals auf dem Podest landete. Die 365 Radelnden auf dem Asterstein sammelten hingegen beachtliche 66.302 Fahrradkilometer in drei Wochen und ließen mit einem deutlichen Abstand auf den Zweitplatzierten an der Spitze nichts anbrennen. Dritter wurde zum wiederholten Mal das Team der Stadtverwaltung Koblenz mit neuem Teamrekord.

In der Sonderkategorie „Schulradeln” gibt es ebenfalls großen Grund zur Freude für alle Beteiligten. Hier können bei der Siegerehrung am 23. Oktober enorme Zuwächse bei der Anzahl der Teilnehmenden und der Gesamtkilometer gefeiert werden. An 21 Koblenzer Schulen radelten über 1.100 Teilnehmende insgesamt rund 202.000 Kilometer. Dies bedeutet eine Steigerung von über 35 % gegenüber dem Vorjahr.

Das Gymnasium auf dem Asterstein sicherte sich in dieser wichtigen Kategorie zum dritten Mal in Folge den Wanderpokal für die fahrradaktivste Koblenzer Schule sowie die Geldzuwendung für ein ökologisches Projekt, gestiftet vom Verein Klimaschutz e. V. Auf die Plätze zwei und drei schafften es erneut die Integrierte Gesamtschule Koblenz und das Eichendorff-Gymnasium. Beide Schulen konnten ihre Leistung gegenüber dem Vorjahr ebenfalls signifikant steigern.

Erwähnenswert sind auch die Zahlen in der Sonderwertung für Parlamentarierinnen und Parlamentarier. 14 Ratsmitglieder radelten über 5.000 Kilometer für das Klima und eine Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.

Oberbürgermeister David Langner und Ralph Emmerich, Koordinator der Kampagne und Mitarbeiter des Teams Radverkehr der Stadt Koblenz, danken allen Teilnehmenden herzlich für ihren großartigen Einsatz. Die hohe Beteiligung und die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass in Koblenz immer mehr Menschen das Fahrrad als klimafreundliches, gesundes und alltagstaugliches Verkehrsmittel nutzen und es damit weiter an Bedeutung gewinnt. Auch nach dem STADTRADELN soll deshalb kräftig weitergeradelt werden – für mehr Klimaschutz, Gesundheit und Wohlbefinden.

Alle Ergebnisse sind unter www.stadtradeln.de/koblenz veröffentlicht. Die Ehrung der besten Teams in den verschiedenen Größenkategorien wird voraussichtlich im November stattfinden.

Ein besonderer Dank gilt den großzügigen lokalen Förderern der Kampagne, die die attraktiven Preise im Gesamtwert von über 7.000 Euro für die Verlosung im Rahmen der Abschlussveranstaltung gespendet haben. Die glücklichen Gewinner*innen der Verlosung wurden bereits per E-Mail benachrichtigt.

Fotos (Verena Weber):

Bild 1: Glücksbringer Tom Steffens (links im Bild) zog die Lose bei der Abschlussveranstaltung. Er schaffte mit 2.328 km beim STADTRADELN die meisten Kilometer und wurde für diese Leistung von Ralph Emmerich im Auftrag von Oberbürgermeister David Langner bei der Abschlussveranstaltung der Kampagne mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Bild 2: v.l.n.r. Tom Steffens, Ralph Emmerich und Waltraud Daum bei der Ziehung der glücklichen Gewinner*innern der STADTRADELN-Preisverlosung.