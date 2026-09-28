Das nächste Café der Religionen findet am Donnerstag, den 1. Oktober, von 17.30 bis 19 Uhr im Historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz statt. Im Rahmen der Interkulturellen Wochen lädt der „Arbeitskreis Interreligiöser Dialog in Koblenz – Zueinander finden“ dazu ein.

„Wir sind „dafür!“. Unsere Stadt braucht interreligiöses Miteinander. Was müssen wir übereinander wissen, damit ein Miteinander gelingt? Wie können wir uns über die Generationen hinweg dabei unterstützen?“ – Schülerinnen und Schüler einer berufsbildenden Schule geben ihre Impulse für ein gemeinsames Gespräch.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.