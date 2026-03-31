Bei der Ostdeutschen Meisterschaft der United Dance Organisation (UDO) 2026 in Berlin haben die beiden HipHopper Emma und Theo Pinger des TGC Redoute Koblenz e.V. die ersten Erfolge in diesem Jahr gefeiert: In der Kategorie Solo U14 Advanced ertanzte sich die elf Jahre alte Emma den ersten Platz, dicht gefolgt von ihrem zwei Jahre älteren Bruder Theo, der den zweiten Platz belegte. Gemeinsam traten beide zudem im Duo U14 Advanced an und holten auch hier den Meistertitel.

Damit dürfen sich Emma und Theo nun Ostdeutsche Meister sowie Vizemeister nennen. Gleichzeitig haben sich die beiden für die Deutsche Meisterschaft Anfang Mai 2026 in Pforzheim qualifiziert.