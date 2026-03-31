Die Bauarbeiten zur Neugestaltung der Südallee gehen in die nächste Phase. Nach Ostern ab Dienstag, 8. April wird die Kreuzung von Südallee und Ludwigstraße voll gesperrt. Die Ludwigstraße wird auf beiden Seiten der Südallee zur Sackgasse. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Sperrung soll voraussichtlich bis Mitte Juni bestehen.

In den angrenzenden Abschnitten der Südallee sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Nun muss auch im Kreuzungsbereich gearbeitet werden. Zunächst verlegen die Energienetze Mittelrhein (ENM bzw. EVM) neue Versorgungsleitungen unter der Fahrbahn. Außerdem werden neue Regenwasserabläufe eingebaut. Anschließend wird die Fahrbahn ausgebaut und neu asphaltiert. Danach folgen die Pflasterarbeiten an den Gehwegen und Parkflächen. Die angrenzenden Häuser sowie das Parkhaus des Evangelischen Stifts bleiben während der Bauarbeiten erreichbar.

Ab Sommer 2026 ist geplant, den letzten Bauabschnitt rund um die St.-Josef-Kirche bis zur Schenkendorfstraße auszubauen. Ziel der Arbeiten ist es, die Südallee schrittweise zu modernisieren und gleichzeitig den wertvollen Baumbestand sowie die denkmalgeschützten Strukturen zu erhalten. Die Stadt Koblenz bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen während der Bauzeit.

Foto (Stadt Koblenz /Verena Groß): Der Kreuzungsbereich von Ludwigstraße und Südallee ist ab 8. April voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.