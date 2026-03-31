Koblenz. Demokratie lebt vom Disput und Meinungsaustausch. Dazu gehört auch, einander zuzuhören, um andere Positionen zu verstehen und über den eigenen Tellerrand zu blicken. Menschen miteinander in den Dialog bringen möchte die von Mehr Demokratie e. V. entwickelte Dialogreihe „Sprechen & Zuhören“, die im Landesbibliothekszentrum Koblenz stattfindet. Teilnehmen können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Die nächsten Termine und Themen sind am 11. April „Polarisierung der Gesellschaft“ sowie am 25. April „Deine Daten im Netz“, jeweils 14-16 Uhr.

In kleinen Gruppen sprechen Menschen in mehreren Runden zu aktuellen Themen miteinander. Alle haben die gleiche Redezeit, niemand wird durch Zwischenfragen unterbrochen. In einer Abschlussrunde können die gewonnen Eindrücke ausgetauscht werden. Die Teilnehmenden können in den moderierten Gesprächsrunden erfahren, dass sich nicht nur das eigene Sprechen, sondern auch aktives Zuhören positiv auf die Verständigung auswirkt. So entstehen Empathie und Respekt für andere Menschen und deren Standpunkte.

Die Dialogreihe findet begleitend zur derzeit im LBZ Koblenz laufenden und interaktiven Ausstellung „Alles im Angebot – Wanderausstellung über Desinformation, digitale Gewalt und unseren Alltag im Netz” statt, einer Gemeinschaftsproduktion von HateAid und neuland & gestalten.

Besucherinnen und Besucher bewegen sich darin wie in einem Supermarkt und erfahren, wie die digitale Vielfalt und ihre Herausforderungen mit dem eigenen Alltag verschmelzen. Erkundet werden kann die Erlebnisausstellung in Koblenz noch bis 30. Mai 2026. Gruppen ab 5 Personen können sich einen Termin für ihren Besuch unter https://t1p.de/AllesimAngebot reservieren. Einzelne Besucherinnen und Besucher benötigen keine Voranmeldung.

Der Eintritt ist sowohl zum Dialogformat als auch zur Ausstellung frei.

Veranstaltungsübersicht:

Ausstellung: “Alles im Angebot – Wanderausstellung über Desinformation, digitale Gewalt und unseren Alltag im Netz”.

Eine Gemeinschaftsproduktion von HateAid und neuland & gestalten.

Laufzeit: 12. März bis 30. Mai 2026

Begleitreihe: „Sprechen und Zuhören“. Dialogformat von Mehr Demokratie e. V., Moderation: Benjamin Merkler (LBZ)

Termine und Themen (jeweils samstags, 14-16 Uhr):

11. April 2026: „Polarisierung der Gesellschaft“

25. April 2026: „Deine Daten im Netz“

09. Mai 2026: „Brauchen wir eine Altersgrenze für Social Media?“

23. Mai 2026: „Onlinediskussionen: Meinungsfreiheit oder Mobbing?“

Keine vorherige Anmeldung erforderlich.

Ort: Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz