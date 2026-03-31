Nach zwei Direktmandaten für den Landtag führt auch wieder eine CDU-Bürgermeisterin die Geschicke im Rathaus

Koblenz. Richtungsweisende Zeiten für die CDU Koblenz: Nach dem fulminanten Wahlsieg zur Landtagswahl mit zwei Direktmandaten für Koblenz zieht mit Dr. Dagmar Kranz nun auch wieder eine Christdemokratin ins Koblenzer Rathaus ein. Die Juristin wurde am Donnerstagnachmittag mit großer Mehrheit vom Stadtrat in geheimer Abstimmung gewählt. Damit übernimmt sie das Amt von Ulrike Mohrs (CDU) und wird fortan eine zentrale Rolle in der Stadtspitze ausfüllen.

Innerhalb der Stadtverwaltung wird Dr. Dagmar Kranz das Dezernat II übernehmen, zu welchem das Bürger- und Standesamt, das Ordnungsamt, das Sozialamt, das Jugendamt, das Amt für Brand- und Katastrophenschutz, das Sport- und Bäderamt und der Kommunale Servicebetrieb gehören.

Für die CDU Koblenz ist die Bilanz der vergangenen Tage hervorragend, und so zeigt sich auch der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Josef Oster hochzufrieden mit den jüngsten Entwicklungen. „Hinter uns als CDU Koblenz liegen wirklich gute Tage“, sagt Oster. Denn bei der Landtagswahl feierte nicht nur die rheinland-pfälzische CDU frenetisch den neuen künftigen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder. Die beiden CDU-Kandidaten für die linke bzw. rechte Rheinseite der Stadt, Philip Rünz und Andreas Birtel, sicherten sich im Rahmen des historischen Wahlergebnisses der CDU jeweils das Direktmandat für den Mainzer Landtag – ein großartiger Erfolg. Mit Oster selbst als Koblenzer Flaggschiff im Deutschen Bundestag, mit Philip Rünz als Spross der CDU Koblenz, mit Andreas Birtel als „Neuzuwachs“ für die rechte Rheinseite und nun Dr. Dagmar Kranz im Herzen der Stadt steht eine deutlich erstarkte CDU-Mannschaft parat.

„Ich freue mich sehr, mit Andreas Birtel und Dr. Dagmar Kranz gleich zwei neue Persönlichkeiten in unserer politischen Familie begrüßen zu dürfen,“ so der Kreisvorsitzende. „Mit nunmehr vier hauptamtlichen Mandatsträgern – auf kommunaler, Landes- und Bundesebene – wird die CDU in Koblenz künftig noch präsenter sein, und unsere Wahrnehmbarkeit wird deutlich steigen.“ Dies sei ein großer Gewinn für die Partei und vor allem für die Menschen in Koblenz.

Auch die beiden künftigen Landtagsabgeordneten blicken mit großer Zuversicht auf die Zusammenarbeit. Philip Rünz unterstrich die Bedeutung der neuen Bürgermeisterin für die Stadt: „Ich freue mich sehr, dass mit Dagmar Kranz eine so kompetente Persönlichkeit künftig in Koblenz an der Basis arbeitet. Das ist ein starkes Signal für unsere Stadt.“

Andreas Birtel ergänzte: „Wir werden zusammen die Ärmel hochkrempeln und viel für unsere Heimat erreichen, da bin ich sicher.“

Die CDU Koblenz blickt mit Optimismus auf die kommenden Jahre.

Bildunterschrift: Von links: Josef Oster, Dr. Dagmar Kranz, Philip Rünz und Andreas Birtel nach der erfolgreichen Wahl von Dr. Dagmar Kranz zur Bürgermeisterin – gemeinsam für ein starkes Koblenz.

Bild: Sebastian Gratzfeld