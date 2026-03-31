Ferhat Cato (Engers) hat den ‚oberen‘ CDU-Dorfpolitikern in Engers, Martin Hahn, Stefan Herschbach und Dieter Neckenig seine Wertschätzung schriftlich mitgeteilt und diesen eine Autogrammkarte von sich zugesandt: „Ich kann zwar sechs Sprachen sprechen, habe international in mehr als 40 Ländern gearbeitet, darunter im Weißen Haus, dem Kreml und der Knesset, aber dass ich all die Jahre so einen

fähigen Fraktionsvorsitzenden (Hahn), Stadtwerkedirektor (Herschbach) und Ortsvorsteher (Neckenig) verkannt und nicht genügend gewürdigt habe, macht mich im Nachhinein untröstlich.“ Cato betonte abschließend: „Asche über mein Haupt – und ich gelobe Besserung, spätestens zum 1. April 2027.“