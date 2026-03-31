Der Erweiterungsbau an der Grundschule Asterstein befindet sich in der finalen Phase vor der Inbetriebnahme. Ein wesentlicher Meilenstein wurde erreicht: Die Abnahme durch die Bauaufsicht ist erfolgt.

Mit der erfolgreichen Abnahme sind die baulichen Voraussetzungen für die Nutzung des neuen Gebäudes geschaffen. In den Osterferien nutzt die Schule die Zeit, um die Klassen- und Verwaltungsräume vollständig einzurichten und die noch erforderliche Ausstattung in das Gebäude einzubringen. Der offizielle Nutzungsstart ist für die Zeit nach den Osterferien 2026 vorgesehen.

Der Erweiterungsbau schafft zusätzliche und moderne Raumangebote für den Schulbetrieb. Im Neubau sind zwei Klassenräume sowie Räume für die Schulleitung und Verwaltung entstanden. Ergänzend wurden zwei Betreuungsräume, vier Differenzierungsräume, eine Bibliothek sowie ein Mehrzweckraum geschaffen, die flexibel für unterschiedliche schulische Nutzungen eingesetzt werden können. Teile der Räume sind im Sinne eines offenen Schulkonzeptes durch Trennwände miteinander verbindbar oder separat nutzbar. Raumhohe Einbauschränke in allen Bereichen sorgen zudem für großzügigen Stauraum und integrieren gleichzeitig technische Elemente wie die Lüftungsanlage.

Auch funktionale und nachhaltige Aspekte wurden berücksichtigt: Der Neubau ist barrierefrei erschlossen und verfügt über entsprechende Sanitäranlagen sowie einen Aufzug. Durch die Ausführung in Holzhybridbauweise und den Einsatz einer Wärmepumpe wird ein energieeffizienter und ressourcenschonender Betrieb ermöglicht.

Parallel zur Fertigstellung des Gebäudes werden die Außenanlagen weiterentwickelt. Hierzu zählt insbesondere die Neugestaltung und Erweiterung der Schulhofflächen in Richtung der Schule am Bienhorntal, wodurch zusätzliche Aufenthalts- und Bewegungsbereiche für die Schülerinnen und Schüler entstehen.

Foto „1_GS-Asterstein_Klassenraum_m it_Trennwand“:

Der Blick in einen der neuen Klassenräume im Erweiterungsbau zeigt, dass eine flexible Trennwand zukünftig zur Umsetzung eines offenen Raumkonzepts dort beiträgt. Foto: Ternes Architekten BDA