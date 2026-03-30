Am Dienstag, 31. März 2026, lädt die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Koblenz zu einem Informations- und Beratungsangebot in das Löhr Center ein. In der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich kostenfrei zu verschiedenen sicherheitsrelevanten Themen beraten zu lassen.

Vor Ort stehen die Leiterin der Geschäftsstelle der Initiative, Natalie Bleser, erfahrene Seniorensicherheitsberaterinne n und -berater sowie Mitarbeitende des Kommunalen Vollzugsdienstes für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Beratung stehen alltagsnahe und praxisorientierte Hinweise, die dazu beitragen sollen, die persönliche Sicherheit zu erhöhen und somit Straftaten vorzubeugen. Themenschwerpunkte sind unter anderem der Schutz vor Einbruch, sicheres Verhalten zur Vermeidung von Taschendiebstählen sowie der Umgang mit gängigen Betrugsmaschen insbesondere am Telefon und im Internet.

„Wir möchten mit unserem Angebot möglichst viele Menschen erreichen und ihnen konkrete Hilfestellungen für mehr Sicherheit im Alltag geben“, erläutert Natalie Bleser.

Die Organisatoren freuen sich auf den offenen Austausch mit zahlreichen interessierten Besucherinnen und Besuchern.