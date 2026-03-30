Das Team des Fördervereins „Lesen und Buch e.V.“ lädt in den Ferien zu zwei Vorlesestunden in die Kinderbibliothek ein.

Am Donnerstag, 2. April sind alle Grundschulkinder herzlich eingeladen, gemeinsam in die Welt der Geschichten einzutauchen. Im Mittelpunkt stehen Geschichten, Gedichte, Lieder rund um das Thema Hasen. Im Anschluss gibt es eine kleine Bastelaktion, bei der die Kinder selbst kreativ werden können.

Am Donnerstag, 9. April folgt eine weitere Vorlesestunde für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren. Vorgelesen wird aus dem Erzählband „Die schönsten Ravensburger Bilderbücher – Erzähl mir eine Geschichte“.

Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 16:00 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der Stadtbibliothek am Zentralplatz.