Nach – für unsere Region in den letzten Jahren untypisch – langen und frostigen Wintermonaten wird allmählich die Witterung wieder geeigneter für Bauarbeiten. Viele städtische Projekte sind bereits in vollem Gange und können in diesem Jahr finalisiert werden, einige andere starten erst.

„Mich freut es sehr, dass wir die Infrastruktur der Stadt Koblenz in jedem Jahr mit Bautätigkeit verbessern und die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass wir etwas für unsere Stadt tun“, sagt Professor Dr. Andreas Lukas, Baudezernent der Stadt Koblenz.

Aufgrund der Vielzahl der größeren Maßnahmen im Jahr 2026 werden hier nur die bauausführenden Ämter aufgeführt. Die ausführliche Pressemitteilung ist unter www.koblenz-baut.de/pressemeldung einsehbar. Bauliche Tätigkeiten finden im Auftrag folgender Ämter statt:

– Tiefbauamt

– Eigenbetrieb Stadtentwässerung

– Zentrales Gebäudemanagement

– Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Auch der Baudezernent blickt mit Freude auf 2026: „Ein Jahr voller Bautätigkeiten wird uns 2026 erwarten. Freuen wir uns gemeinsam auf die Verbesserungen in unserer Stadt, auch wenn diese naturgemäß erst einmal mit Einschränkungen verbunden sind.“