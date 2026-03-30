Kostenfreier vhs-Vortrag zur elektronischen Personenakte

Seit der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) ist es unkompliziert möglich, jederzeit Einsicht in die eigenen Gesundheitsdaten zu nehmen und alle wichtigen medizinischen Unterlagen an einem Ort zu bündeln. Doch laut einer von der Verbraucherzentrale beauftragten Forsa-Umfrage, wird von diesem Angebot in der Praxis kaum Gebrauch gemacht. 71 Prozent der Befragten verwalten ihre eigene ePA überhaupt nicht, 75 Prozent geben an, sie hätten sich bisher nicht näher mit ihr auseinandergesetzt. Als Gründe hierfür werden vor allem der fehlende Nutzen, Datenschutzbedenken oder die empfundene Komplexität der Anwendung angegeben. Dabei ist die Bedienung der ePA gar nicht so kompliziert, wie viele meinen. Um das zu demonstrieren und Vorbehalte auszuräumen, lädt die vhs Neuwied am Mittwoch, 15. April, zu einem kostenlosen Vortrag zum Thema „Die elektronische Patientenakte (ePA) – Gesundheit endlich in der eigenen Hand“ ein.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich verständlich und unabhängig über die ePA informieren wollen. Der Vortrag erklärt praxisnah, wie die ePA funktioniert, welche Möglichkeiten sie bietet und wie sie den Alltag bei Arztbesuchen erleichtern kann. Mit ihr ist es unter anderem möglich, Befunde, Röntgenbilder, Arztbriefe oder Medikamentenpläne übersichtlich auf dem eigenen Handy zu speichern. Auch an den Datenschutz ist gedacht: So können die Patientinnen und Patienten selbst entscheiden, welche Praxen auf welche Daten zugreifen und wie lange diese gespeichert bleiben dürfen. Ziel des Vortrages ist es, Unsicherheiten abzubauen und den Teilnehmenden das nötige Wissen zu vermitteln, ihre Gesundheitsdaten selbstbestimmt zu verwalten.

Los geht es um 17.30 Uhr im Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird aus Planungsgründen gebeten. Diese kann online unter www.vhs-neuwied.de, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder während der regulären Öffnungszeiten vor Ort in der Volkshochschule vorgenommen werden. Aus der Reihe „Digitale Alltagshelfer“ steht ab dem 5. Mai zudem der Kurs „Gesundheit-Apps sicher & sinnvoll nutzen“ an. In kurzen Kurseinheiten lernen die Teilnehmenden, wie die Apps gewinnbringend in den eigenen Alltag integriert werden können.