Start am 1. September 2026

Lahnstein. Wer nach der Schule noch nicht genau weiß, wohin die Reise gehen soll, oder wer ein Jahr lang praktische Erfahrungen in einem kreativen und sozialen Umfeld sammeln möchte, hat in Lahnstein gleich drei spannende Möglichkeiten. Sowohl das Jugendkulturzentrum (JUKZ) als auch die Stadtbücherei und das Theater suchen für das kommende FSJ-Jahr ab 1. September 2026 noch engagierte Freiwillige.

JUKZ: Action, Kultur und Soziales

Im JUKZ Lahnstein sind die Freiwilligen Teil der offenen Jugendarbeit, unterstützen bei der Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen und wirken in der Flüchtlings- sowie Netzwerkarbeit mit. Neben kulturellen Bereichen bekommt man so auch tiefe Einblicke in die pädagogische Arbeit. Ob Veranstaltungsmanagement, Gastronomie oder Technik – im JUKZ kann man eigene Projekte umsetzen und Alltagskompetenzen für das spätere Berufsleben erlernen.

Stadtbücherei: Wo Medien lebendig werden

In der Stadtbücherei Lahnstein geht es derweil um weit mehr als nur Bücher. Die Einrichtung versteht sich als moderner Lern- und Begegnungsort, der sich gerade durch die Impulse junger Menschen ständig weiterentwickelt. Die FSJ-Stelle bietet Einblicke in die moderne Medienpädagogik: Vom klassischen Buch über Tonies und Tiptoi-Stifte bis hin zu digitalen Lernwerkzeugen wie den „Bee-Bots“ wird hier der Bogen in die digitale Welt gespannt. Besonders die Kooperation mit Kitas und Schulen sowie die Durchführung von Events machen die Arbeit vielseitig und abwechslungsreich.

Theater: Bühne frei für neue Ideen

Das Team des Nassau-Sporkenburger-Hofs steckt mitten in einer spannenden Neuausrichtung. Hier können Freiwillige hautnah miterleben, wie eine historische Kulturstätte modernisiert wird. Von Künstler-Booking bis hin zu Veranstaltungsplanung und Gastronomie werden Einblicke in den gesamten Spielbetrieb eines Theaters geboten.

Jetzt bewerben!

Alle Stellen richten sich an junge Menschen bis 26 Jahre und bieten eine wöchentliche Arbeitszeit von 30 bis 35 Stunden bei einer Dauer von zwölf Monaten. Wer keine eigene Unterkunft in Lahnstein hat, wird bei der Suche tatkräftig unterstützt.

Weitere Informationen zu den beiden Stellen sowie das Bewerbungsverfahren sind online unter www.fsjkultur-rlp.de zu finden.

Bildunterzeile:

Die FSJ-Stellen bieten einen vielseitigen Einblick in Kultur und Soziales. (Fotos: Archiv Stadtverwaltung Lahnstein)