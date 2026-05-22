Revision im Moselbad steht bevor

KOBLENZ. Das Moselbad Koblenz nutzt die Sommerzeit für umfangreiche Revisions- und Wartungsarbeiten, um den Badegästen auch künftig höchste Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitsstandards bieten zu können. Daher bleibt das Moselbad im Zeitraum vom 08.06.2026 bis einschließlich 18.06.2026 geschlossen. Die Maßnahmen dienen der langfristigen Qualitätssicherung der im August 2024 eröffneten Anlage. Während der Schließzeit werden sämtliche Becken sowie die gesamte Betriebstechnik einer tiefgreifenden Prüfung und Reinigung unterzogen.

Die vorgesehenen Maßnahmen umfassen neben dem vollständigen Ablassen des Badewassers die Reinigung der Beckenkörper sowie die technische Wartung der Filter- und Pumpensysteme. Während der Schließzeit werden unterschiedliche Sicherheitskontrollen und Hygienetests durchgeführt, um einen weiterhin reibungslosen und sicheren Badebetrieb zu gewährleisten.

Ab Montag, dem 19.06.2026, steht das Moselbad allen Gästen wieder ab 10:00 Uhr zur Verfügung.