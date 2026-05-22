„Anpfiff für Dr. Brumm“ und alle kleinen Fußball- Fans, die gern dabei sein möchten: Passend zum Start der Fußball-WM lädt die Stadtbibliothek Boppard am Montag, 8. Juni 2026, zu einem spannenden Bilderbuchkino für Kinder ab drei Jahren in die Kurfürstliche Burg ein. Beginn ist um 15.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Gezeigt wird die beliebte Geschichte „Anpfiff für Dr. Brumm“ von Autor und Illustrator Daniel Napp. Darin fordert Bauer Hackenpiep gemeinsam mit seinen talentierten Neffen Dr. Brumm und dessen Freunde zu einem Fußballspiel heraus. Die selbst ernannte „Gurkentruppe“ rund um Dr. Brumm will jedoch beweisen, dass sie mehr kann, als alle denken – und sorgt auf dem Fußballplatz schon bald für eine große Überraschung.

Mit viel Humor, Spannung und Teamgeist begeistert das Bilderbuchkino kleine Fußballfans und lädt zum Mitfiebern ein.

Die Stadtbibliothek in der Kurfürstlichen Burg Boppard, Burgplatz 2, ist telefonisch unter 06742/103-11 oder per E-Mail an stadtbibliothek@boppard.de erreichbar.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.stadtbibliothek-boppard.de und zu den personell besetzten Öffnungszeiten montags und freitags von 10 bis 14 Uhr sowie dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.