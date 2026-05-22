Die Mai-Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Offenes Atelier + Kunstwerk des Monats“ im Mittelrhein-Museum findet am Donnerstag, 28. Mai, von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Dann bieten sich den Teilnehmenden gleich zweierlei Möglichkeiten, sich auf das nahe Wochenende einzustimmen. Im „Offenen Atelier“ entstehen mit Farbe, Schere und Fantasie „Mini Kunstwerke to go“ – individuell gestaltete Schachteln, die liebe Erinnerungsstücke oder Accessoires aufbewahren. Oder man taucht mit Peter Paul Pisters in die Bildbetrachtung des Kunstwerks des Monats – „Christus und die Samariterin“ – ein. Die Kosten für die Veranstaltung betragen inklusive Museumseintritt und Materialien acht Euro; ermäßigt vier Euro.

Bildunterzeile:

Am 28. Mai können Interessierte unter anderem „Mini Kunstwerke to go“ im Mittelrhein-Museum in Koblenz gestalten. Foto: Mittelrhein Museum/Helen Spielberger