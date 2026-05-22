Krieg im Iran und der Ukraine sowie der neue Wehrdienst verunsichern viele jungen Menschen. Als Antwort darauf findet in Vallendar am 19. Juni von 9:30 bis 14:30 Uhr der Fachtag „Wehrdienst und Kriegsdienstverweigerung als Thema in Schule, Gemeinde und Jugendarbeit“ statt. Er liefert kompakte Informationen, Einordnung und Raum für Austausch für Engagierte in der Jugendarbeit.

Vallendar/Koblenz. Die Debatte um den neuen Wehrdienst verunsichert viele junge Menschen. Ihre Fragen bringen sie mit in Unterricht, Firmvorbereitung und Jugendtreffs. Damit Engagierte in der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit sie dabei unterstützen können, lädt Haus Wasserburg in Kooperation mit der Hochschulseelsorge der Vinzenz Pallotti University am Freitag, 19. Juni 2026 von 9:30 bis 14:30 Uhr zu einem Fachtag „Wehrdienst und Kriegsdienstverweigerung als Thema in Schule, Gemeinde und Jugendarbeit“ ein. Die Teilnehmenden erwarten Informationen und Einordnung zum neuen Wehrdienst; christlich-ethische Perspektiven darauf; Überlegungen zu nicht-militärischer Verteidigung; Kriegsdienstverweigerung Art. 4 Abs. 3 GG; sowie Methoden, Beratung, Austausch und Praxiserfahrungen. Diese werden präsentiert von Josef Freise, Melanie Gehenzig und Jürgen Kroth.

Josef Freise lehrte bis zu seiner Pensionierung zwanzig Jahre lang als Professor im Fachbereich Sozialwesen an der katholischen Hochschule NRW. Zudem engagiert er sich beim internationalen Friedens- und Freiwilligendienst EIRENE und in der Christlich-Muslimischen Friedensinitiative Deutschland.

Der Fachtag beginnt an der Vinzenz Pallotti University. Das Mittagessen sowie der Nachmittag finden in Haus Wasserburg statt. Die Teilnahme kostet 10 Euro (inkl. Mittagessen), weitere Informationen und Anmeldung (bis 12. Juni) online unter https://www.haus-wasserburg.de/veranstaltungen/2026-wehrdienst.html?id=1