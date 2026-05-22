Jugendbeirat und Ortsbeirat werben für mehr Rücksicht in der Fußgängerzone

In der Innenstadt treffen viele Wege aufeinander: Menschen bummeln, erledigen Einkäufe, fahren mit dem Rad oder bringen Kinder zur Schule. Der Neuwieder Stadtrat entschied kürzlich mit großer Mehrheit, ausgewählte Abschnitte der Fußgängerzone künftig für den Radverkehr freizugeben. Damit sich alle sicher bewegen können, haben der Jugendbeirat der Stadt Neuwied und Ortsbeirat Innenstadt nun unter dem Motto „Neuwied für Alle – Sicher durch die Stadt“ ein gemeinsames Zeichen für mehr Rücksicht und Aufmerksamkeit gesetzt.

An einem Informationsstand in der Neuwieder Innenstadt suchten die Mitglieder beider Beiräte den direkten Austausch mit Passantinnen und Passanten. Sie erklärten die Regeln in der Fußgängerzone, beantworteten Fragen und hörten sich Erfahrungen, Hinweise und Ideen zur Verkehrssituation an. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, ihre Sicht auf das Miteinander in der Innenstadt zu schildern.

Besonders anschaulich konnten Interessierte an einem Stadtplan nachvollziehen, welche Wege für Radfahrer vorgesehen sind. So entstand schnell ein lebendiger Dialog darüber, wie alle Verkehrsteilnehmenden sicher und mit gegenseitigem Respekt durch die Innenstadt kommen. Jugendbeirat und Ortsbeirat machten dabei deutlich: Sicherheit entsteht nicht allein durch Regeln, sondern vor allem durch gegenseitige Rücksicht.

„Hier gilt nicht das Recht des Stärkeren. Uns ist wichtig, dass sich alle Menschen sicher durch die Innenstadt bewegen können, besonders Kinder, ältere Menschen und Fußgängerinnen und Fußgänger. Mit der Aktion wollten wir aufklären, zum Nachdenken anregen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern über Lösungen sprechen“, betonen Aghid Almasalmeh, Vorsitzender des Jugendbeirats, und Martin Monzen, Ortsvorsteher der Innenstadt. Viele Gespräche zeigten, wie wichtig das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum für die Menschen in Neuwied ist: für ein faires, achtsames und sicheres Miteinander in der Deichstadt.