Abwechslungsreiches Programm am Welterbetag

Lahnstein. Am Sonntag, 07. Juni 2026 wird der UNESCO-Welterbetag in Lahnstein mit einem abwechslungsreichen Programm begangen.

Um 13.00 Uhr startet die Schlenderweinprobe entlang der historischen Stadtmauer. Im Preis von 22,00 Euro pro Person ist auch die Verköstigung mit sechs Weinen enthalten. Die Tour dauert rund 90 Minuten und ist ab 16 Jahren geeignet.

Um 15.00 Uhr findet die Premiere der Kriminalführung statt, die unbekannte und teils vergessene Kriminalfälle aus der Stadtgeschichte wieder sichtbar macht. Die Teilnahmegebühr inklusive eines Getränks beträgt 15,00 Euro.

Zudem ist der historische Hexenturm mit Verlies und Heimatmuseum ab 16.00 Uhr geöffnet.

Den Abschluss des Tages bildet um 17.00 Uhr die Kalauer-Tour, in der Sprüche, Anekdoten und Kalauer aus vergangenen Zeiten zum Besten gebracht werden. Die Kosten belaufen sich auf 8,00 Euro, Kinder bis 12 Jahre können kostenfrei teilnehmen.

Die Führungen starten jeweils am Salhofplatz und sind über die Touristinformation Lahnstein unter 02621 914-171 oder per Mail an touristinfo@lahnstein.de buchbar.

Bildunterzeilen:

Ausblick vom Hexenturm (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)