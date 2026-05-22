17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer feiern erfolgreichen Abschluss

Ein erfolgreicher Schulabschluss ist der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg ins Berufsleben. In den vergangenen neun Monaten haben 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Berufsreifekurses der Volkshochschule Neuwied mit viel Ehrgeiz und großem Durchhaltevermögen auf ihren Abschluss hingearbeitet. Dieser große persönliche Einsatz hat sich ausgezahlt: Mit einer teilnehmerübergreifenden Gesamtdurchschnittsnote von 1,7 schnitten die Absolventen durch die Bank weg sehr gut ab, drei Teilnehmenden gelang es sogar, in allen Fächern die Note 1 zu erhalten. Das wurde gebührend gefeiert als Bürgermeister Peter Jung und Volkshochschulleiterin Jutta Günther den Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlusszeugnisse überreichten.

Bürgermeister Jung, der den Kurs bereits zum Auftakt im vergangenen September besucht hatte, freute sich besonders darüber, zum Abschluss in so viele bekannte Gesichter blicken zu können. „Wenn man diesen Raum betritt, merkt man sofort, dass aus Ihnen eine echte Gemeinschaft geworden ist“, lobte er die freundschaftliche Atmosphäre zwischen den Teilnehmenden und ihren Lehrkräften. Besonders hob Jung hervor, dass einige Absolventen neben den drei Mal in der Woche durchgeführten Unterrichtseinheiten auch noch Job und Familie managen mussten. Andere Teilnehmende seien erst vor wenigen Jahren nach Deutschland gekommen und mussten parallel zum schulischen Abschluss auch noch die deutsche Sprache meistern. „Diese Leistungen zeigen eindrucksvoll: Bildung ist keine Frage von Alter oder Herkunft, sondern von Einsatz und Bereitschaft, die Zukunft in die eigene Hand zu nehmen“, resümierte Jung.

Ihren Dank sprachen Jung und Günther auch der zuständigen vhs-Programmbereichsleiterin Yuliya Meißner und den Lehrkräften aus, welche die Teilnehmenden durch das Schuljahr begleitet und sie mit viel Einsatz für den Abschluss fit gemacht haben. Den Absolventinnen und Absolventen wünschen sie alles Gute für ihren weiteren Weg – ob in der Ausbildung, im Beruf oder bei weiteren Schulabschlüssen.

Wer selbst mit dem Gedanken spielt, einen Schulabschluss nachzuholen, findet bei der Volkshochschule Neuwied vielfältige Möglichkeiten und Unterstützungsangebote. Informationen dazu sind online unter https://www.vhs-neuwied.de/programm/grundbildung, telefonisch unter 02631/802 5510, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder während der Öffnungszeiten in der vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33, erhältlich.

Bildunterschrift:

Geschafft! 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Berufsreifekurs der vhs Neuwied erfolgreich absolviert. Dazu wurden sie von Bürgermeister Peter Jung (2.v.l.) und Volkshochschulleiterin Jutta Günther (3.v.l.) beglückwünscht.

Foto: Felix Banaski