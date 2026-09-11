Koblenz. Haltung und Mut im Alltag zeigen, das ist Zivilcourage. Menschen mit Zivilcourage schauen nicht weg, sondern sind bereit, die eigene Komfortzone zu verlassen, um für die Würde anderer einzustehen. Über den Wert dieses „Alltagsmutes“ spricht Professorin Erika Rosenberg-Band anhand des bekannten Beispiels von Emilie und Oskar Schindler, die während der NS-Diktatur über eintausend Jüdinnen und Juden vor der Ermordung retteten. Die Schindler-Biografin ist am 24. September 2026 um 19 Uhr zu Gast im Landesbibliothekszentrum Koblenz.

Der Fabrikant Oskar Schindler (1908-1974) und dessen Ehefrau Emilie (geb. Pelzl, 1907-2001) retteten etwa 1.200 jüdische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter vor der Deportation in ein Vernichtungslager, wobei sie sich selbst in Gefahr brachten. In den Jahren 1944-45 listeten Schindlers die Namen dieser Menschen als „kriegswichtige“ Arbeitskräfte für ihre Produktionsstätte auf – der sogenannten „Schindlers Liste“, die nicht zuletzt durch den gleichnamigen Film weltbekannt wurde.

Anhand dieses Beispiels historischer Zivilcourage spricht Erika Rosenberg-Band über das Leben der Schindlers, über das Verhältnis zwischen Realität und Hollywood-Verfilmung sowie darüber, welchen Wert Zivilcourage hat – damals wie heute: als Akt der Menschlichkeit, als wichtiges Element für ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben und für eine funktionierende Demokratie.

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der Reihe „Jüdisches Leben in Koblenz“ in Kooperation mit der Christlich-jüdischen Gesellschaft Koblenz e.V. und der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz K.d.ö.R. Diese werden am Abend ebenfalls vertreten sein und Einblicke in ihre Arbeit geben.

Erika Rosenberg-Band (geboren 1951 in Buenos Aires, Argentinien) ist Journalistin, Schriftstellerin und Biografin. Ihre jüdischen Eltern wanderten 1936 von Deutschland nach Südamerika aus. Weltweite Bekanntheit erlangte sie vor allem als Biografin von Emilie und Oskar Schindler. Mit Emilie Schindler war sie freundschaftlich verbunden. Rosenberg-Band setzt sich für die Erinnerungskultur des Holocaust ein und wurde u.a. mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Veranstaltung: Zivilcourage damals und heute, ein unvergänglicher Wert – das Beispiel von Oskar und Emilie Schindler. – Mit Erika Rosenberg-Band, Schriftstellerin und Biografin von Oskar und Emilie Schindler

Im Rahmen der Reihe „Jüdisches Leben in Koblenz“ in Kooperation mit der Christlich-jüdischen Gesellschaft Koblenz e.V. und der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz K.d.ö.R.

Termin: Donnerstag, 24. September 2026, Beginn: 19 Uhr

Ort: Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz

Eintritt frei.

Erika Rosenberg-Band, Schriftstellerin und Biografin von Oskar und Emilie Schindler, spricht im Landesbibliothekszentrum über das Leben der Schindlers und über den Wert von Zivilcourage.

Foto: Privatbesitz Rosenberg-Band