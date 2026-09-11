Fünf Führungen laden im September und Oktober zum Entdecken ein

Historische Grabmäler, Geschichten vom Hochwasser, Natur und Sagen oder das Wirken Friedrich Wilhelm Raiffeisens: An drei Sonntagen im September und Oktober zeigt sich Neuwied von ganz unterschiedlichen Seiten. Die Tourist-Information lädt am 20. und 27. September sowie am 4. Oktober zu insgesamt fünf öffentlichen Führungen ein. Dabei geht es zu Fuß durch die Innenstadt und Heddesdorf, über den Alten Friedhof, entlang der Wied und auf den Deich.

Den Auftakt macht am Sonntag, 20. September, um 14 Uhr eine Führung über den Alten Friedhof anlässlich des Tages des Friedhofs. Die 1783 eröffnete, konfessionsübergreifende Begräbnisstätte beherbergt zahlreiche historisch bedeutende Grabmäler bekannter Neuwieder Familien wie Siegert, Remy, Gaddum, Reinhardt, Bianchi, Buchholtz und Ingenohl. Während des rund anderthalbstündigen Rundgangs erfahren die Teilnehmenden mehr über diese Familien und die Symbolik ihrer Grabsteine. Ein Besuch im historischen Friedhofsgärtnerhäuschen und in der Aussegnungshalle ergänzt die Tour. Treffpunkt ist der Friedhofseingang in der Julius-Remy-Straße.

Eine Stunde später, um 15 Uhr, rückt eines der bekanntesten Bauwerke Neuwieds in den Mittelpunkt: der Deich. Vom Deichinformationszentrum aus tauchen Interessierte in die Hochwassergeschichte der Stadt ein und erfahren, wie das Schutzsystem Neuwied vor den Wassermassen des Rheins schützt. Anschließend führt der Rundgang über die Deichmauer.

Eine Woche später führt der Weg hinaus ins Grüne. Am Sonntag, 27. September, startet um 11 Uhr auf dem Kirmesplatz in Niederbieber die Tour „Zu Gast bei Melusine“. Auf dem rund elf Kilometer langen Rundweg durch Niederbieber, Altwied und Melsbach verbindet Natur- und Landschaftsführerin Edda Perske Wissenswertes über das untere Wiedtal mit Geschichten und Sagen rund um die Region. Auch das Wasser und die Renaturierung der Wied spielen unterwegs eine Rolle. Die etwa vierstündige Strecke führt überwiegend durch den Wald, stellenweise über schmale Wege und kurze Anstiege. Gute Kondition, Trittsicherheit, festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung sind erforderlich. Verpflegung bringen die Wandernden selbst mit. Für Kinder eignet sich die Tour nicht.

Am Sonntag, 4. Oktober, stehen schließlich zwei Rundgänge zur Wahl. Um 14 Uhr startet vor dem Neuwieder Schloss der klassische Innenstadtrundgang. Rund anderthalb Stunden lang geht es zu bekannten Sehenswürdigkeiten und weniger bekannten Zeugnissen der Stadtgeschichte. Für diese Tour ist keine Anmeldung erforderlich.

Zeitgleich begibt sich eine zweite Gruppe auf die Spuren Friedrich Wilhelm Raiffeisens. Eine ausgebildete Raiffeisen-Botschafterin startet am Raiffeisen-Denkmal gegenüber dem Roentgen-Museum und führt von dort zu Orten in Heddesdorf, die eng mit dem Genossenschaftsgründer verbunden sind. Dazu zählen das Wohnhaus seiner Familie, sein Amtssitz als Bürgermeister, die ehemalige Druckerei und der Kirchplatz der evangelischen Kirche. Unterwegs erfahren die Teilnehmenden, wie Raiffeisen lebte und wirkte. Die rund anderthalbstündige Tour endet an seinem Grab auf dem Friedhof am Sohler Weg.

Für die Führungen über den Alten Friedhof, am Deich, durch die Innenstadt und auf Raiffeisens Spuren zahlen Erwachsene jeweils 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren 4 Euro. Die Tour „Zu Gast bei Melusine“ kostet 10 Euro pro Person. Mit Ausnahme des Innenstadtrundgangs ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Termin telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 25 Personen begrenzt. Weitere Informationen gibt es unter www.neuwied.de/fuehrungen.