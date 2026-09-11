Temporärer Ersatzbau bietet Kindern und Kita-Team ein neues Zuhause auf Zeit

Lahnstein. Seit August hat die Kita Kastanienplatz vorübergehend ein neues Zuhause in Friedrichssegen. Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes ist in den vergangenen Monaten eine moderne Containeranlage inklusive Außengelände mit verschiedenen Spielgeräten entstanden. Sie dient als Ersatzstandort, während der Neubau der Kita am Kastanienplatz geplant und realisiert wird.

Nach den ersten Wochen zieht das Kita-Team eine positive Bilanz: Kinder und Erwachsene fühlen sich am neuen Standort wohl, während sich einzelne Abläufe im neuen Alltag noch einspielen oder die ein oder andere Dekoration an den Wänden angebracht wird.

Der Umzug nach Friedrichssegen war notwendig geworden, nachdem sich die Probleme mit der Holzdachkonstruktion des bisherigen Kita-Gebäudes verschärft hatten. Nach einer statischen Beurteilung stand fest, dass die Einrichtung aus Sicherheitsgründen zeitnah ausgelagert werden musste.

Nach der Prüfung verschiedener Standorte, erwies Friedrichssegen sich aufgrund der verfügbaren Fläche und der Möglichkeit, neben dem Gebäude auch kindgerechte Außenanlagen, Stellplätze und die notwendige Erschließung herzustellen, als geeignete Lösung. Im Dezember 2024 fassten zunächst der zuständige Ausschuss und anschließend der Stadtrat die entsprechenden Beschlüsse.

„Uns war wichtig, in einer schwierigen Situation möglichst schnell eine praktikable und verlässliche Lösung für die Kinder, ihre Familien und das Kita-Team zu schaffen. In Friedrichssegen ist ein Standort entstanden, der alles bietet, was für einen guten Kita-Alltag gebraucht wird. Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen und auch beim Umzug mit angepackt haben“, so Oberbürgermeister Lennart Siefert.

Das Grundstück musste zunächst vollständig erschlossen und für die neue Anlage vorbereitet werden. Insgesamt 77 Module wurden angeliefert und zu dem neuen Kita-Gebäude zusammengesetzt. Danach folgten Innenausbau, Ausstattung und die Gestaltung des Außengeländes. Heute stehen auf dem rund 3.300 Quadratmeter großen Gelände etwa 1.160 Quadratmeter Gebäudefläche zur Verfügung. Die Anlage ist für bis zu 118 Kinder in sechs Gruppen ausgelegt.

Auch wenn es sich um eine Übergangslösung handelt, wurde Wert darauf gelegt, eine vollwertige und kindgerechte Kita zu schaffen. Gruppen- und Schlafräume, ein Bewegungsraum, Personalbereiche, Sanitäranlagen und eine Küche gehören ebenso dazu wie Spielflächen und Spielgeräte im Außenbereich. Besondere Anforderungen an Wärme-, Schall- und Brandschutz sowie die Barrierefreiheit wurden ebenfalls berücksichtigt. Ein Großteil der Kita-Räume ist zudem klimatisiert.

Für den Weg zum Übergangsstandort wurde ein Bustransfer eingerichtet, der mittlerweile gut angenommen wird. Darüber hinaus steht die Kita in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung mit der benachbarten Grundschule Friedrichssegen im Austausch, um eine mögliche Nutzung der Sporthalle abzustimmen.

Für die Gesamtmaßnahme waren rund 2,75 Millionen Euro veranschlagt. Ganz abgeschlossen ist die Gestaltung des Geländes dennoch nicht: Im Herbst sollen weitere Bäume gepflanzt und zusätzliche Begrünungsmaßnahmen umgesetzt werden. So wird das neue Zuhause auf Zeit in den kommenden Monaten noch ein Stück grüner.

Wer sich selbst einen Eindruck vom neuen Standort machen möchte, hat dazu bereits am Samstag, 12. September 2026 von 10.00 bis 15.00 Uhr Gelegenheit: Dann lädt die Kita zu einem Tag der offenen Tür ein.

Bildunterzeile:

Bild 1: Pfarrerin Kerstin Graf, Sergio Federico vom Fachgebiet 3.1 Bauen, Oberbürgermeister Lennart Siefert, Kitaleiter Christopher Fabeck und Sybil Sasse, Fachgebietsleiterin 2.1 Bildung, Soziales und Sport, freuen sich, dass der neue Standort so gut angenommen wird.