Begegnung und Austausch am 26. September

Lahnstein. Musik hören, verschiedene Speisen genießen und dabei miteinander ins Gespräch kommen: Am Samstag, 26. September lädt das Team des Jugendkulturzentrums Lahnstein zusammen mit dem Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund unter dem Motto „Musik & Speis“ zu einem Interkulturellen Abend ein.

So sollen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen zusammengebracht werden. Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Erleben: Musik und kulinarische Angebote sorgen für einen abwechslungsreichen Rahmen und bieten viele Gelegenheiten, neue Kontakte zu knüpfen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der Interkulturelle Abend beginnt um 18.00 Uhr im Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59. Weitere Informationen gibt es beim JUKZ unter 02621 914-602 sowie per E-Mail an jukz@lahnstein.de.

Bildunterzeile:

Kulinarische Vielfalt bringt Menschen zusammen: Beim Interkulturellen Abend im JUKZ gehören gemeinsames Probieren, Begegnung und Austausch fest dazu. (Foto: Nasstaran Houshmand / Stadtverwaltung Lahnstein)