Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler aus zehn Schulen der Region haben am Donnerstag die Ausbildungsmesse „Deine Zukunft mit Tarif“ in der Sayner Hütte besucht. Bereits zum vierten Mal organisieren die Gewerkschaften eine gemeinsame Ausbildungsmesse in der Region, um junge Menschen mit tarifgebundenen Unternehmen und deren Ausbildungsangeboten zusammenzubringen.

Organisiert wurde die Messe gemeinschaftlich von IG Metall, IG BCE, NGG und IG BAU mit Unterstützung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Ziel der Veranstaltung war es, jungen Menschen praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt zu ermöglichen und gleichzeitig die Bedeutung von Tarifverträgen und betrieblicher Mitbestimmung für gute Arbeitsbedingungen zu vermitteln.

Insgesamt 28 Betriebe aus unterschiedlichen Branchen präsentierten sich den Besucherinnen und Besuchern. Damit konnten erneut mehr Unternehmen und eine noch größere Branchenvielfalt gewonnen werden als in den vergangenen Jahren. Allen teilnehmenden Betrieben gemeinsam sind tarifliche Regelungen und gelebte Mitbestimmung durch Betriebsräte.

An den Messeständen hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, direkt mit Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Auszubildenden und Betriebsräten ins Gespräch zu kommen, sich über Berufsbilder zu informieren und erste Kontakte für Praktika oder Ausbildungsplätze zu knüpfen. Ergänzt wurde das Angebot erneut durch Mitmachaktionen, Bewerbungschecks und weitere Möglichkeiten zur beruflichen Orientierung.

Auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Bildung und Wirtschaft nutzten die Gelegenheit, sich bei einem gemeinsamen Rundgang von der Vielfalt der Ausbildungsangebote und dem Engagement der beteiligten Unternehmen zu überzeugen.

„Unsere Ausbildungsmesse zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Gewerkschaften gemeinsam handeln.“ erklärt Marko Seibel, Politischer Sekretär der IG Metall Koblenz. „Zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen von unseren Schwestergewerkschaften und dem DGB ist es gelungen, mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler mit tarifgebundenen Unternehmen aus der Region zusammenzubringen. Gute Ausbildung, faire Bezahlung und sichere Perspektiven gehören zusammen. Dafür stehen Tarifverträge und Mitbestimmung.“

Auch David Jansen, Politischer Sekretär, IG Metall Neuwied zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung.

„Die erneut hohe Besucherzahl und die gestiegene Zahl der teilnehmenden Betriebe zeigen, dass das Interesse an einer qualifizierten Ausbildung in unserer Region ungebrochen ist. Die Messe macht deutlich, dass tarifgebundene Unternehmen attraktive Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten und jungen Menschen eine starke Perspektive für ihre berufliche Zukunft eröffnen.“

Die Veranstalter bewerten die vierte Auflage von „Deine Zukunft mit Tarif“ als vollen Erfolg. Mit einer steigenden Zahl an Ausstellern, einer wachsenden Branchenvielfalt und über 1.000 Besucherinnen und Besuchern hat sich die Messe als wichtiger Bestandteil der Berufsorientierung in der Region etabliert.