Bendorf-Sayn. Mit dem Ende der Freibadsaison 2026 am 9. September heißt es wieder Abschied nehmen von erfrischenden Schwimmrunden, ausgelassenem Badespaß und vielen schönen Begegnungen.

Besonders erfreulich ist die Besucherentwicklung: Im Jahr 2026 konnten im Freibad Sayn über 34.000 Besucherinnen und Besucher begrüßt werden. Das sind 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieses tolle Ergebnis zeigt, wie beliebt das Freibad bei Jung und Alt ist und welchen Stellenwert es für die Region hat.

Ob zum sportlichen Schwimmen am Morgen, zur Abkühlung an heißen Sommertagen, zum Spielen und Toben mit der Familie oder einfach zum Entspannen – das Freibad Sayn war auch in diesem Jahr ein beliebter Treffpunkt für viele Menschen.

„Ein solches Saisonergebnis wäre ohne die vielen helfenden Hände nicht möglich“, erklärt Peter Schneider. „Deshalb möchten wir uns ganz herzlich bei unserem gesamten Team, allen Mitarbeitenden und dem Förderverein Bad Sayn e.V. bedanken, die mit ihrem Engagement dafür gesorgt haben, dass unsere Gäste eine schöne und unbeschwerte Freibadsaison erleben konnten.“

Der größte Dank gilt natürlich den Besucherinnen und Besuchern, die das Freibad Sayn auch in diesem Jahr wieder so zahlreich besucht haben. Die Stadtwerke Bendorf freuen sich über die positive Resonanz und blicken bereits der kommenden Freibadsaison entgegen.

Foto: (M. Frömbgen/Stadtwerke Bendorf):

(v.l.n.r.): Betriebsleiter Christian Frank, Rettungsschwimmer Damian Hümrich, Erster Beigeordneter Peter Schneider, Fachgebietsleiterin Nicole Miller.